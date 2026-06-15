15/06/2026

EU – Armenia

Վերջերս վերանորոգված Փակ շուկայի գետնանցումում լճակ է գոյացել․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

Վերջերս վերանորոգված Մաշտոցի պողոտայում գտնվող Փակ շուկայի հարևանությամբ գտնվող գետնանցումում լճակ է գոյացել։

Թեև արդեն ավելի քան 12 ժամ անձրև չի եկել, բայց անցումի ջրահեռացման համակարգի չգործելու հետևանքով ջրի մակարդակը չի իջնում։

Մարդիկ ստիպված մի քանի հարյուր մետր քայլում են, որպեսզի կարողանան փողոցն անցնել։

Տեսանյութն՝ այստեղ․ ՀԵՎԿ նախագահ Տիգրան Խզմալյանի էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

100 մլն եվրոյի նոր վա՞րկ են վերցնում

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանը սխալ կգործի, եթե հույսը դնի միայն «Արևմտյան օգնության» վրա. Նարիշկին

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

TRIPP նախագիծը դիտարկում ենք որպես կայուն խաղաղությանն ուղղված ներդրում․ Ալիև

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Առեղծվածային դեպք՝ Լոռու մարզում. 2 ժամ է՝ փրկարարները, պարեկներն ու համայնքային ոստիկանները քաղաքացիների հետ Վանաձոր քաղաքում որոնում են Փամբակ գետն ընկած 7-ամյա և 13-ամյա քույրերին. Լուսանկարներ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ – ԵՄ գործընկերության հետագա խորացման մասին․ Մարթա Կոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան․ Լուսանկար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը սպառնում է Մակրոնին ֆրանսիական գինիների վրա 100% մաքսատուրքերով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ ԱՄՆ-Իրան խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլում․ Կայա Կալլաս

15/06/2026 infomitk@gmail.com