Վերջերս վերանորոգված Փակ շուկայի գետնանցումում լճակ է գոյացել․ Տեսանյութ

Վերջերս վերանորոգված Մաշտոցի պողոտայում գտնվող Փակ շուկայի հարևանությամբ գտնվող գետնանցումում լճակ է գոյացել։
Թեև արդեն ավելի քան 12 ժամ անձրև չի եկել, բայց անցումի ջրահեռացման համակարգի չգործելու հետևանքով ջրի մակարդակը չի իջնում։
Մարդիկ ստիպված մի քանի հարյուր մետր քայլում են, որպեսզի կարողանան փողոցն անցնել։
Տեսանյութն՝ այստեղ․ ՀԵՎԿ նախագահ Տիգրան Խզմալյանի էջից
Բաց մի թողեք
100 մլն եվրոյի նոր վա՞րկ են վերցնում
Երևանը սխալ կգործի, եթե հույսը դնի միայն «Արևմտյան օգնության» վրա. Նարիշկին
TRIPP նախագիծը դիտարկում ենք որպես կայուն խաղաղությանն ուղղված ներդրում․ Ալիև