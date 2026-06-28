29/06/2026

EU – Armenia

Նախագահը հրաժարական կտա

infomitk@gmail.com 28/06/2026 1 min read

Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ երկրի ղեկավարի պաշտոնում իր վերջին օրերն ու շաբաթներն են ընթանում, շուտով կհայտարարվեն արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ:

«Սա վերջին անգամն է, որ նման թվով մարդկանց առաջ հանդես եմ գալիս որպես նախագահ։ Ես 14 տարի հավատարմորեն ծառայել եմ իմ երկրին բոլոր զբաղեցրած պաշտոններում», – ասել է նա Բելգրադում կառավարական հանրահավաքի ժամանակ։

ՆԳՆ–ի տվյալներով՝ հանրահավաքին մասնակցել է 207 հազար մարդ։ Ակցիան տեղի է ունեցել խաղաղ մթնոլորտում՝ համերգներով և Սերբիայի ամենամեծ՝ 500 մետր երկարությամբ և գրեթե մեկ տոննա քաշով դրոշի դուրսբերմամբ:
Վուչիչը Սերբական առաջադիմական կուսակցությանը հանձնարարել է կազմել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների թեկնածուների ցուցակը՝ հավելելով, որ մասնակցելու է նախընտրական քարոզարշավին:

Սերբիայի նախագահի լիազորությունների ժամկետը պետք է ավարտվի 2027 թվականի գարնանը։ Վուչիչը նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 2017 թվականի մայիսից:

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ արգելվել է հավաքվել, տոնել, բողոքել, նկարահանել. կան ձերբակալվածներ

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելն այս անգամ էլ Սիրիային է հարվածել․ ինչ է հայտնի

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան արձագանքել է Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղաuպանnւթյnւնը ճանաչող բանաձևի ընդունմանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը պայքարում իր ապագայի համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովա, Ուկրաինա, Հունգարիա, Հայաստան. այս երկրները ռուսական քարոզչական արշավի լուրջ թիրախ են դարձել. Ցահքնա

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ արգելվել է հավաքվել, տոնել, բողոքել, նկարահանել. կան ձերբակալվածներ

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է առողջապահության նախկին նախարար, վիրաբույժ Գագիկ Ստամբուլցյանի մարմինը. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com