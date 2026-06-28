Նախագահը հրաժարական կտա

Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ երկրի ղեկավարի պաշտոնում իր վերջին օրերն ու շաբաթներն են ընթանում, շուտով կհայտարարվեն արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ:
«Սա վերջին անգամն է, որ նման թվով մարդկանց առաջ հանդես եմ գալիս որպես նախագահ։ Ես 14 տարի հավատարմորեն ծառայել եմ իմ երկրին բոլոր զբաղեցրած պաշտոններում», – ասել է նա Բելգրադում կառավարական հանրահավաքի ժամանակ։
ՆԳՆ–ի տվյալներով՝ հանրահավաքին մասնակցել է 207 հազար մարդ։ Ակցիան տեղի է ունեցել խաղաղ մթնոլորտում՝ համերգներով և Սերբիայի ամենամեծ՝ 500 մետր երկարությամբ և գրեթե մեկ տոննա քաշով դրոշի դուրսբերմամբ:
Վուչիչը Սերբական առաջադիմական կուսակցությանը հանձնարարել է կազմել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների թեկնածուների ցուցակը՝ հավելելով, որ մասնակցելու է նախընտրական քարոզարշավին:
Սերբիայի նախագահի լիազորությունների ժամկետը պետք է ավարտվի 2027 թվականի գարնանը։ Վուչիչը նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 2017 թվականի մայիսից:
Բաց մի թողեք
Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ արգելվել է հավաքվել, տոնել, բողոքել, նկարահանել. կան ձերբակալվածներ
Իսրայելն այս անգամ էլ Սիրիային է հարվածել․ ինչ է հայտնի
Թուրքիան արձագանքել է Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղաuպանnւթյnւնը ճանաչող բանաձևի ընդունմանը