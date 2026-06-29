29/06/2026

EU – Armenia

Իսրայելն այս անգամ էլ Սիրիային է հարվածել․ ինչ է հայտնի

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

Իսրայելական ուժերը հրետանային հարված են հասցրել Սիրիայի Դերաա նահանգի արևմտյան մասում գտնվող Աբիդին գյուղին, հաղորդում է սիրիական պետական ​​SANA լրատվական գործակալությունը։

Գործակալության տվյալներով՝ իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները միաժամանակ թռիչքներ են իրականացնում Քունեյտրա և Դերաա նահանգների գյուղական տարածքների վրայով։

Այդ տարածքները գտնվում են Սիրիայի հարավում՝ Գոլանի բարձունքների մոտ։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է Իսրայելի գործողությունները՝ նշելով, որ Իսրայելի ներխուժումը և քաղաքացիական տարածքների հրետակոծությունը հանգեցրել են քաղաքացիական բնակչության ահաբեկմանը։ Դամասկոսը ընդգծել է, որ հարձակումները Սիրիայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության կոպիտ խախտում են և հակասում են միջազգային իրավունքին, ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և 1974 թվականի Ուժերի տարանջատման մասին համաձայնագրին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ արգելվել է հավաքվել, տոնել, բողոքել, նկարահանել. կան ձերբակալվածներ

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան արձագանքել է Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղաuպանnւթյnւնը ճանաչող բանաձևի ընդունմանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախագահը հրաժարական կտա

28/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիան փնտրում է նոր ԵՄ հարկեր՝ 2 տրիլիոն եվրո բյուջեն ֆինանսավորելու համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը պայքարում իր ապագայի համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովա, Ուկրաինա, Հունգարիա, Հայաստան. այս երկրները ռուսական քարոզչական արշավի լուրջ թիրախ են դարձել. Ցահքնա

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ արգելվել է հավաքվել, տոնել, բողոքել, նկարահանել. կան ձերբակալվածներ

29/06/2026 infomitk@gmail.com