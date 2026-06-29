Իսրայելն այս անգամ էլ Սիրիային է հարվածել․ ինչ է հայտնի

Իսրայելական ուժերը հրետանային հարված են հասցրել Սիրիայի Դերաա նահանգի արևմտյան մասում գտնվող Աբիդին գյուղին, հաղորդում է սիրիական պետական SANA լրատվական գործակալությունը։
Գործակալության տվյալներով՝ իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները միաժամանակ թռիչքներ են իրականացնում Քունեյտրա և Դերաա նահանգների գյուղական տարածքների վրայով։
Այդ տարածքները գտնվում են Սիրիայի հարավում՝ Գոլանի բարձունքների մոտ։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է Իսրայելի գործողությունները՝ նշելով, որ Իսրայելի ներխուժումը և քաղաքացիական տարածքների հրետակոծությունը հանգեցրել են քաղաքացիական բնակչության ահաբեկմանը։ Դամասկոսը ընդգծել է, որ հարձակումները Սիրիայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության կոպիտ խախտում են և հակասում են միջազգային իրավունքին, ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և 1974 թվականի Ուժերի տարանջատման մասին համաձայնագրին։
Բաց մի թողեք
Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ արգելվել է հավաքվել, տոնել, բողոքել, նկարահանել. կան ձերբակալվածներ
Թուրքիան արձագանքել է Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղաuպանnւթյnւնը ճանաչող բանաձևի ընդունմանը
Նախագահը հրաժարական կտա