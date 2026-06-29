29/06/2026

EU – Armenia

Մոսկվան մեկնաբանել է Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի ճակատագրի մասին հարցը

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի կարգավիճակի վերանայման մասին Հայաստանի կողմից ազդանշաններ դեռ չեն ստացվել։ RTVI-ին տված հարցազրույցում այս մասին ասել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։

«Հայկական կողմից պաշտոնական մակարդակով հայտարարվում է, որ Երևանը չի քննարկում Գյումրիում ռուսական ռազմակայանի փակման հարցը։ Մենք համոզված ենք, որ այդ բազան հանդիսանում է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Հարավային Կովկասի անվտանգության ապահովման հիմնասյուներից մեկը»,- նշել է դիվանագետը։

Նա հավելել է, որ Հայաստանում որոշ քաղաքական ուժեր և որոշ արևմտամետ ՀԿ-ներ փորձում են բացասական երանգ հաղորդել ռուսական ռազմական ներկայությանը, այն գրեթե որպես օկուպացիայի ինչ-որ գործիք ներկայացնել կամ «Հայաստանի հանդեպ անբարյացակամության» ինչ-որ հավաստիք։

Փոխնախարարը, սակայն, վստահություն է հայտնել, որ այդ բոլոր փորձերն ապարդյուն են և հակասում են տեղի բնակչության բարյացակամ վերաբերմունքին ռուսական ռազմակայանի նկատմամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախընտրական ոտնձգություն պատմամշակութային հուշարձանի նկատմամբ

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաց ուղղափառ եկեղեցին իսլամադավան քրդերին «դարձի է բերում», հայերն՝ օտարվո՞ւմ են

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ո՞ւր են անհետացել Էջմիածնի «Եկեղեցիների պուրակի» մանրակերտները․ ահազանգ. Լուսանկար

26/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տիգրան Արզաքանցյանն ու Նատալիա Ռոտենբերգն այլևս միասին չեն. անգամ «Անթույլատրելի է նրանց շփումը»

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական հայացքների համար ինձ ազատեցին պաշտոնից. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com