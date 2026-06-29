29/06/2026

EU – Armenia

Նեթանյահուն Էրդողանի սպառնալիքների պատճառով կզանգի Թրամփին

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն կառավարության նիստում հայտարարել է, որ Իսրայելը շատ լուրջ է վերաբերվում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հրեական պետության դեմ ուղղված «սպառնալից հռետորաբանությանը»։

Նա նշել է, որ մտադիր է կապ հաստատել ԱՄՆ իշխանությունների հետ և նրանց ուշադրությունը հրավիրել այս անբարյացակամ հայտարարությունների վրա։

«Հազիվ թե գեթ մեկ օր անցնի, որ Էրդողանը կոչ չանի ոչնչացնել Իսրայելը։ Մենք այս խոսքերը շատ լուրջ ենք ընդունում, քանի որ եթե կա մի բան, որ մեր ժողովրդի պատմությունը մեզ սովորեցրել է, դա այն է, որ երբ ինչ-որ մեկն ասում է, որ մտադիր է ոչնչացնել ձեզ, դուք պետք է լուրջ ընդունեք նրա խոսքերը», – ասել է Նեթանյահուն (ինչպես մեջբերում է The Times of Israel-ը):

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախկին վարչապետը նոր պաշտոնի է հավակնում

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան կարևոր գործընկեր է․ Կալլաս

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրաձգության հետևանքով զոհեր կան

29/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տիգրան Արզաքանցյանն ու Նատալիա Ռոտենբերգն այլևս միասին չեն. անգամ «Անթույլատրելի է նրանց շփումը»

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական հայացքների համար ինձ ազատեցին պաշտոնից. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com