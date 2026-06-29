29/06/2026

EU – Armenia

Թուրքիան կարևոր գործընկեր է․ Կալլաս

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

«Թուրքիան ռազմավարական առումով կարևոր գործընկեր է», – Անկարայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ ասել է Եվրոպական Միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը։

«Իհարկե, յուրաքանչյուր գագաթնաժողովից առաջ ասում են, որ այն պատմական է։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ տրանսատլանտյան հարաբերությունները նույնպես ներկայումս լուրջ լարվածության տակ են։ Թուրքիան ԵՄ անդամակցության թեկնածու երկիր է»,- նշել է դիվանագետը։

Կալլասն ընդգծել է, որ ԵՄ անդամակցության հիմքում ընկած հիմնարար ազատությունների հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ են եղել։ «Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ին, ապա Թուրքիան դաշինքի երկրորդ ամենամեծ բանակն է և, իհարկե, ունի շատ հզոր պաշտպանական արդյունաբերություն»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նեթանյահուն Էրդողանի սպառնալիքների պատճառով կզանգի Թրամփին

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկին վարչապետը նոր պաշտոնի է հավակնում

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրաձգության հետևանքով զոհեր կան

29/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տիգրան Արզաքանցյանն ու Նատալիա Ռոտենբերգն այլևս միասին չեն. անգամ «Անթույլատրելի է նրանց շփումը»

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական հայացքների համար ինձ ազատեցին պաշտոնից. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com