Թուրքիան կարևոր գործընկեր է․ Կալլաս

«Թուրքիան ռազմավարական առումով կարևոր գործընկեր է», – Անկարայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ ասել է Եվրոպական Միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը։
«Իհարկե, յուրաքանչյուր գագաթնաժողովից առաջ ասում են, որ այն պատմական է։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ տրանսատլանտյան հարաբերությունները նույնպես ներկայումս լուրջ լարվածության տակ են։ Թուրքիան ԵՄ անդամակցության թեկնածու երկիր է»,- նշել է դիվանագետը։
Կալլասն ընդգծել է, որ ԵՄ անդամակցության հիմքում ընկած հիմնարար ազատությունների հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ են եղել։ «Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ին, ապա Թուրքիան դաշինքի երկրորդ ամենամեծ բանակն է և, իհարկե, ունի շատ հզոր պաշտպանական արդյունաբերություն»։
Բաց մի թողեք
Նեթանյահուն Էրդողանի սպառնալիքների պատճառով կզանգի Թրամփին
Նախկին վարչապետը նոր պաշտոնի է հավակնում
Հրաձգության հետևանքով զոհեր կան