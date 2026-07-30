30/07/2026

EU – Armenia

Ադրբեջանցիներ տեղափոխող նավը հարձակման է ենթարկվել Օդեսայում․ ի՞նչ են պնդում

infomitk@gmail.com 30/07/2026 1 min read

Օդեսայի ափերի մոտ հարձակման է ենթարկվել մեկ այլ նավ, որը տեղափոխում էր ադրբեջանցիների։

Այս մասին հայտնել է «Աջակցություն ադրբեջանցի ծովագնացներին» հասարակական միավորման նախագահ Իլհամ Նասիրովը, հաղորդում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։

«Այսօր առավոտյան Օդեսայի նավահանգստի մոտ «Ալբատրոս» կորպորացիային պատկանող ATA-2 բեռնատար նավը հարձակման է ենթարկվել երեք անօդաչու թռչող սարքերով։ Նավը լուրջ վնասներ է կրել և այժմ ուղևորվում է դեպի Ռումինիայի ափեր։

Անձնակազմը բաղկացած է 13 մարդուց՝ մեկ Թուրքիայի քաղաքացի և 12 Ադրբեջանի քաղաքացի։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն՝ զոհեր կամ վիրավորներ չկան», – գրել է Իլհամ Նասիրովը հասարակական միավորման էջում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կեղտոտ մթնոլորտ է․ Թուրքիայի նախկին վարչապետը լուծարում է իր կուսակցությունը. Լուսանկար

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուրավոր միգրանտներ լողում են Մարոկկոյից դեպի Իսպանիայի Սեուտա տարածք

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայում ռուսական հարվածների հետևանքով ութ մարդ է զոհվել, ինչ կապ ունի Լեհաստանը

30/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ճարտարապետական դեկոնստրուկտիվիզմն ու ջազ երաժշտությունը. երբ հնչյունը դառնում է ճարտարապետություն. Լուսանկար, Տեսանյութ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկա ժամանակներում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է ազգային միասնականությունը․ Վեհափառ Հայրապետ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիներ տեղափոխող նավը հարձակման է ենթարկվել Օդեսայում․ ի՞նչ են պնդում

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավարտում եմ իմ աշխատանքը ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնում, կհանդիպենք ԱԺ-ում. Բաղդասարյան

30/07/2026 infomitk@gmail.com