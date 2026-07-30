01/08/2026

EU – Armenia

Ավարտում եմ իմ աշխատանքը ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնում, կհանդիպենք ԱԺ-ում. Բաղդասարյան

infomitk@gmail.com 30/07/2026 1 min read

ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնում իր աշխատանքն ավարտող Նազելի Բաղդասարյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում գրառում է կատարել՝ շնորհակալություն հայտնելով ՀՀ կառավարությանը համատեղ աշխատանքի համար ու նշելով հետագա ծրագրերի մասին:

«Հարգելի՛ հայրենակիցներ,

տեղեկացնում եմ, որ ավարտում եմ իմ աշխատանքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնում՝ Ազգային ժողովի պատգամավորի լիազորություններ ստանձնելու կապակցությամբ։

Վերջին երեքուկես տարիների ընթացքում աշխատել եմ վարչապետի աշխատակազմում։ Մամուլի քարտուղարի պատասխանատու պաշտոնը ստանձնել եմ մեր երկրի համար բարդ ժամանակահատվածում՝ փորձելով առավելագույնս ապահովել հանրային հաղորդակցության, թափանցիկության և հաշվետվողականության անհրաժեշտ պայմանները, լինել հնարավորինս հասանելի և նպաստել հանրության հետ արդյունավետ հաղորդակցությանը։

Շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին՝ բարձր վստահության, համատեղ աշխատանքի, ձեռք բերած արժեքավոր փորձի և ընձեռած բացառիկ հնարավորության համար։

Իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում նաև պետական կառավարման տարբեր մարմինների գործընկերներին, մամուլի քարտուղարներին և խոսնակներին՝ փոխվստահության վրա հիմնված համագործակցության համար։

Առանձնահատուկ ուզում եմ ընդգծել վարչապետի աշխատակազմի «Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի» վարչության, «Ռազմավարական հաղորդակցության» վարչության, ինչպես նաև Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի բոլոր գործընկերների հետ աշխատանքը, որը կարևոր է եղել հաղորդակցության արդյունավետ կազմակերպման համար։

Եվ, իհարկե, հատուկ շնորհակալություն բոլոր լրագրողներին և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին։ Մեր համագործակցությունը ինձ համար մշտապես եղել է առանցքային։ Ձեր աշխատանքն ու հետևողականությունը չափազանց կարևոր են հանրության իրազեկման և պետական կառույցների գործունեության լուսաբանման հարցում։

Ինչպես գիտեք նախօրեին, «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության Վարչության որոշմամբ ընտրվել եմ Ազգային ժողովի Աշխատանքի և բարեկեցության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու։

Կհանդիպենք Ազգային ժողովում»,- գրել է Բաղդասարյանը:

Ինչպես հայտնել ենք՝ ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնում կնշանակվի Մելանյա Հարությունյանը, որը «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության երիտասարդական կառույցի խորհրդի քարտուղարն է։

Բաց մի թողեք

1 min read

11 րոպե՝ իմ անցած ճանապարհի ու ձեր վստահության մասին․ Ալեն Սիմոնյան․ Տեսանյութ

01/08/2026 infomitk@gmail.com

ՀՀ Ազգային ժողովի 8-րդ գումարումը՝ թվերով․ Տեսանյութ

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վահան Կոստանյանը ներկայացրել է տարածաշրջանում հաստատված խաղաղության ամրապնդման Հայաստանի տեսլականը

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական վթար, Երևանում «Kia»-ի ոչ սթափ վարորդը վրաերթի է ենթարկել հետիոտնի․ Լուսանկար

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատկերացրեք՝ նման դեպք արձանագրվեր «նախկինների» օրոք

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վեհափառի նկատմամբ քրեական գործը փորձություն է իրավունքի հասկացության համար

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Իրանն այս րոպեներին հարձակում է գործում Քուվեյթի վրա․ լարված է

01/08/2026 infomitk@gmail.com