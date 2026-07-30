Կեղտոտ մթնոլորտ է․ Թուրքիայի նախկին վարչապետը լուծարում է իր կուսակցությունը. Լուսանկար

Թուրքիայի նախկին վարչապետ Ահմեդ Դավութօղլուն հայտարարել է «Ապագայի կուսակցությունը» (Gelecek Partisi) փակելու և կուսակցական քաղաքականությունից հեռանալու մասին։
«Վաղվա Թուրքիայի համար» վերնագրով չորս էջանոց հայտարարության մեջ նախկին վարչապետը գրել է, որ որոշումը կայացվել է խորհրդակցություններից հետո՝ «աղտոտված քաղաքական մթնոլորտի» մաս չդառնալուց խուսափելու համար։
Նա ասել է, որ սա «ոչ թե կապիտուլյացիա է կամ երկրի համար պայքարից հրաժարում», այլ «բարոյական հեռավորություն» և «կոչ բոլորին՝ վերանայելու քաղաքականությունը»։
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանցիներ տեղափոխող նավը հարձակման է ենթարկվել Օդեսայում․ ի՞նչ են պնդում
Հարյուրավոր միգրանտներ լողում են Մարոկկոյից դեպի Իսպանիայի Սեուտա տարածք
Ուկրաինայում ռուսական հարվածների հետևանքով ութ մարդ է զոհվել, ինչ կապ ունի Լեհաստանը