30/07/2026

EU – Armenia

Կեղտոտ մթնոլորտ է․ Թուրքիայի նախկին վարչապետը լուծարում է իր կուսակցությունը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 30/07/2026 1 min read

Թուրքիայի նախկին վարչապետ Ահմեդ Դավութօղլուն հայտարարել է «Ապագայի կուսակցությունը» (Gelecek Partisi) փակելու և կուսակցական քաղաքականությունից հեռանալու մասին։

«Վաղվա Թուրքիայի համար» վերնագրով չորս էջանոց հայտարարության մեջ նախկին վարչապետը գրել է, որ որոշումը կայացվել է խորհրդակցություններից հետո՝ «աղտոտված քաղաքական մթնոլորտի» մաս չդառնալուց խուսափելու համար։

Նա ասել է, որ սա «ոչ թե կապիտուլյացիա է կամ երկրի համար պայքարից հրաժարում», այլ «բարոյական հեռավորություն» և «կոչ բոլորին՝ վերանայելու քաղաքականությունը»։

Կեղտոտ մթնոլորտ է․ Թուրքիայի նախկին վարչապետը լուծարում է իր կուսակցությունը

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանցիներ տեղափոխող նավը հարձակման է ենթարկվել Օդեսայում․ ի՞նչ են պնդում

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուրավոր միգրանտներ լողում են Մարոկկոյից դեպի Իսպանիայի Սեուտա տարածք

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայում ռուսական հարվածների հետևանքով ութ մարդ է զոհվել, ինչ կապ ունի Լեհաստանը

30/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ճարտարապետական դեկոնստրուկտիվիզմն ու ջազ երաժշտությունը. երբ հնչյունը դառնում է ճարտարապետություն. Լուսանկար, Տեսանյութ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկա ժամանակներում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է ազգային միասնականությունը․ Վեհափառ Հայրապետ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիներ տեղափոխող նավը հարձակման է ենթարկվել Օդեսայում․ ի՞նչ են պնդում

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավարտում եմ իմ աշխատանքը ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնում, կհանդիպենք ԱԺ-ում. Բաղդասարյան

30/07/2026 infomitk@gmail.com