30/07/2026

EU – Armenia

Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հատուկ բանագնացի մասին որոշում դեռ չկա. Փաշինյան

infomitk@gmail.com 30/07/2026 1 min read

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հայկական կողմի նոր հատուկ բանագնացի թեկնածության հարցը քննարկման փուլում է։

Նիկոլ Փաշինյանն այդ մասին հայտնել է կառավարության նիստին հաջորդած ճեպազրույցի ընթացքում:

«Հատուկ բանագնացի հետ կապված որոշում դեռ չկա։ Թուրքիայի հետ հաղորդակցության ձևաչափով մենք պետք է որոշենք, թե ինչպես ենք շարունակելու աշխատանքը, ինչ տրամաբանությամբ և ինչ ֆորմատով, որպեսզի կայացնենք համապատասխան որոշումներ։ Այդ թեմայով հիմա քննարկումներ ընթանում են»,- ասել է Փաշինյանը։

Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հայկական կողմի նախկին հատուկ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության կողմից առաջադրվել է 9-րդ գումարման Ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավարտում եմ իմ աշխատանքը ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնում, կհանդիպենք ԱԺ-ում. Բաղդասարյան

30/07/2026 infomitk@gmail.com

Ով կլինի Նիկոլ Փաշինյանի նոր խոսնակը. Լուսանկար

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ն ո՞ւմ էր ինչ արել, որ Բելառուսի նախագահը հայտարարի՝ Հայաստանը ում է պետք, հիմա մենք ցույց ենք տալիս՝ ում

30/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ճարտարապետական դեկոնստրուկտիվիզմն ու ջազ երաժշտությունը. երբ հնչյունը դառնում է ճարտարապետություն. Լուսանկար, Տեսանյութ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկա ժամանակներում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է ազգային միասնականությունը․ Վեհափառ Հայրապետ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիներ տեղափոխող նավը հարձակման է ենթարկվել Օդեսայում․ ի՞նչ են պնդում

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավարտում եմ իմ աշխատանքը ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնում, կհանդիպենք ԱԺ-ում. Բաղդասարյան

30/07/2026 infomitk@gmail.com