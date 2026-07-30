30/07/2026

EU – Armenia

Մեսսիին կարող են զրկել հեղինակավոր մրցանակից

infomitk@gmail.com 30/07/2026 1 min read

Արգենտինայի և «Ինտեր Մայամիի» հարձակվող Լիոնել Մեսսին կարող է զրկվել Աստուրիայի արքայադստեր մարզական հեղինակավոր պարգևից, որը նա ստացել է 2026 թվականին։

Աստուրիայի իշխանության հիմնադրամը ստացել է Change.org կայքում հրապարակված մոտ 30 միջնորդագիր, որոնք պահանջում են մրցանակի չեղարկում։

Ուղերձի հեղինակների կարծիքով, 38-ամյա ֆուտբոլիստը 2026 թվականի աշխարհի առաջնության եզրափակիչի՝ Իսպանիայի դեմ (0-1) խաղում և մրցանակաբաշխության ժամանակ իրեն պատշաճ չի պահել մարզական էթիկային համապատասխան։

Միջնորդագրերում նշվում է, որ հարձակվողը, որպես Արգենտինայի հավաքականի ավագ, պետք է հետևեր հարգանքի և արդար խաղի սկզբունքներին։ Նրանք նշում են, որ մրցանակի չեղարկումը կվերականգնի տիտղոսի նկատմամբ վստահությունը։

Նշվում է նաև, որ պարգևի չեղարկումը կօգնի պահպանել դրա հեղինակությունը և վերականգնել վստահությունը դրա հեղինակավոր միջազգային ճանաչման նկատմամբ։

Ավելին, ՖԻՖԱ-ն կարգապահական հետաքննություն է սկսել Աշխարհի առաջնության եզրափակիչից հետո տեղի ունեցած միջադեպից հետո։

Աստուրիայի արքայադստեր սպորտային մրցանակը Մեսսիին շնորհվեց 2026 թվականին՝ համաշխարհային ֆուտբոլում ունեցած ակնառու նվաճումների համար։ Իր կարիերայի ընթացքում արգենտինացին ութ անգամ նվաճել է «Ոսկե գնդակը», տասը անգամ՝ Իսպանիայի առաջնության տիտղոսը «Բարսելոնայի» հետ և չորս անգամ՝ ՈՒԵՖԱ-ի Չեմպիոնների լիգայի տիտղոսը։

Նա Արգենտինայի հետ նվաճել է 2022 թվականի Աշխարհի գավաթը և նաև նվաճել 2008 թվականի Օլիմպիական ոսկե մեդալը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ներկա ժամանակներում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է ազգային միասնականությունը․ Վեհափառ Հայրապետ

30/07/2026 infomitk@gmail.com

Սկանդալ Բաքվում․ ադրբեջանցու հետ գոտեմարտում վիճահարույց որոշումից հետո հայ ըմբիշը նվաճեց բրոնզը. Լուսանկար

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է Սոկրատ Խանյանը․ Լուսանկար

30/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ճարտարապետական դեկոնստրուկտիվիզմն ու ջազ երաժշտությունը. երբ հնչյունը դառնում է ճարտարապետություն. Լուսանկար, Տեսանյութ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկա ժամանակներում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է ազգային միասնականությունը․ Վեհափառ Հայրապետ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիներ տեղափոխող նավը հարձակման է ենթարկվել Օդեսայում․ ի՞նչ են պնդում

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավարտում եմ իմ աշխատանքը ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնում, կհանդիպենք ԱԺ-ում. Բաղդասարյան

30/07/2026 infomitk@gmail.com