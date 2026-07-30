Մեսսիին կարող են զրկել հեղինակավոր մրցանակից

Արգենտինայի և «Ինտեր Մայամիի» հարձակվող Լիոնել Մեսսին կարող է զրկվել Աստուրիայի արքայադստեր մարզական հեղինակավոր պարգևից, որը նա ստացել է 2026 թվականին։
Աստուրիայի իշխանության հիմնադրամը ստացել է Change.org կայքում հրապարակված մոտ 30 միջնորդագիր, որոնք պահանջում են մրցանակի չեղարկում։
Ուղերձի հեղինակների կարծիքով, 38-ամյա ֆուտբոլիստը 2026 թվականի աշխարհի առաջնության եզրափակիչի՝ Իսպանիայի դեմ (0-1) խաղում և մրցանակաբաշխության ժամանակ իրեն պատշաճ չի պահել մարզական էթիկային համապատասխան։
Միջնորդագրերում նշվում է, որ հարձակվողը, որպես Արգենտինայի հավաքականի ավագ, պետք է հետևեր հարգանքի և արդար խաղի սկզբունքներին։ Նրանք նշում են, որ մրցանակի չեղարկումը կվերականգնի տիտղոսի նկատմամբ վստահությունը։
Նշվում է նաև, որ պարգևի չեղարկումը կօգնի պահպանել դրա հեղինակությունը և վերականգնել վստահությունը դրա հեղինակավոր միջազգային ճանաչման նկատմամբ։
Ավելին, ՖԻՖԱ-ն կարգապահական հետաքննություն է սկսել Աշխարհի առաջնության եզրափակիչից հետո տեղի ունեցած միջադեպից հետո։
Աստուրիայի արքայադստեր սպորտային մրցանակը Մեսսիին շնորհվեց 2026 թվականին՝ համաշխարհային ֆուտբոլում ունեցած ակնառու նվաճումների համար։ Իր կարիերայի ընթացքում արգենտինացին ութ անգամ նվաճել է «Ոսկե գնդակը», տասը անգամ՝ Իսպանիայի առաջնության տիտղոսը «Բարսելոնայի» հետ և չորս անգամ՝ ՈՒԵՖԱ-ի Չեմպիոնների լիգայի տիտղոսը։
Նա Արգենտինայի հետ նվաճել է 2022 թվականի Աշխարհի գավաթը և նաև նվաճել 2008 թվականի Օլիմպիական ոսկե մեդալը։
Բաց մի թողեք
Ներկա ժամանակներում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է ազգային միասնականությունը․ Վեհափառ Հայրապետ
Սկանդալ Բաքվում․ ադրբեջանցու հետ գոտեմարտում վիճահարույց որոշումից հետո հայ ըմբիշը նվաճեց բրոնզը. Լուսանկար
Մահացել է Սոկրատ Խանյանը․ Լուսանկար