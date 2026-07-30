30/07/2026

EU – Armenia

Ով կլինի Նիկոլ Փաշինյանի նոր խոսնակը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 30/07/2026

Նիկոլ Փաշինյանի նոր խոսնակ է նշանակվելու Մելանյա Հարությունյանը։ Այս մասին կառավարության ղեկավարը հայտարարեց իր բրիֆինգի ժամանակ։

Ով կլինի Նիկոլ Փաշինյանի նոր խոսնակը

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավարտում եմ իմ աշխատանքը ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնում, կհանդիպենք ԱԺ-ում. Բաղդասարյան

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հատուկ բանագնացի մասին որոշում դեռ չկա. Փաշինյան

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ն ո՞ւմ էր ինչ արել, որ Բելառուսի նախագահը հայտարարի՝ Հայաստանը ում է պետք, հիմա մենք ցույց ենք տալիս՝ ում

30/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ճարտարապետական դեկոնստրուկտիվիզմն ու ջազ երաժշտությունը. երբ հնչյունը դառնում է ճարտարապետություն. Լուսանկար, Տեսանյութ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկա ժամանակներում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է ազգային միասնականությունը․ Վեհափառ Հայրապետ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիներ տեղափոխող նավը հարձակման է ենթարկվել Օդեսայում․ ի՞նչ են պնդում

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավարտում եմ իմ աշխատանքը ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնում, կհանդիպենք ԱԺ-ում. Բաղդասարյան

30/07/2026 infomitk@gmail.com