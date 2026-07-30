Ով կլինի Նիկոլ Փաշինյանի նոր խոսնակը. Լուսանկար

Նիկոլ Փաշինյանի նոր խոսնակ է նշանակվելու Մելանյա Հարությունյանը։ Այս մասին կառավարության ղեկավարը հայտարարեց իր բրիֆինգի ժամանակ։
Նիկոլ Փաշինյանի նոր խոսնակ է նշանակվելու Մելանյա Հարությունյանը։ Այս մասին կառավարության ղեկավարը հայտարարեց իր բրիֆինգի ժամանակ։
Բաց մի թողեք
Ավարտում եմ իմ աշխատանքը ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնում, կհանդիպենք ԱԺ-ում. Բաղդասարյան
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հատուկ բանագնացի մասին որոշում դեռ չկա. Փաշինյան
ՀՀ-ն ո՞ւմ էր ինչ արել, որ Բելառուսի նախագահը հայտարարի՝ Հայաստանը ում է պետք, հիմա մենք ցույց ենք տալիս՝ ում