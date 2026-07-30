Սկանդալ Բաքվում․ ադրբեջանցու հետ գոտեմարտում վիճահարույց որոշումից հետո հայ ըմբիշը նվաճեց բրոնզը. Լուսանկար

Բաքվում ընթացող մինչև 17 տարեկանների հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունում մրցավարական սկանդալ էր արձանագրվել 51 կգ քաշային Գևորգ Հարությունյանի մասնակցությամբ գոտեմարտում։
Հայ մարզիկի՝ ադրբեջանցի մրցակցի հետ քառորդ եզրափակիչ գոտեմարտից հետո բազմաթիվ մասնագետներ և երկրպագուներ դժգոհել էին մրցավարների որոշումից՝ պնդելով, որ Հարությունյանը զրկվել է հաղթանակից։
Չնայած վիճահարույց դրվագին՝ հայ ըմբիշը շարունակեց պայքարը մեդալի համար։ Երրորդ տեղի համար վճռորոշ գոտեմարտում նա 5:0 հաշվով վստահ հաղթանակ տարավ վրացի Սաբա Աբաշիձեի նկատմամբ և նվաճեց աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալը։
Այսպիսով, ադրբեջանցի մրցակցի հետ վիճահարույց գոտեմարտից հետո Գևորգ Հարությունյանը կարողացավ հաղթահարել դժվարությունները և կանգնել պատվո հարթակի երրորդ աստիճանին։
Հիշեցնենք, որ աշխարհի մինչև 17 տարեկանների ըմբշամարտի առաջնությունն այս օրերին անցկացվում է Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում, որտեղ մասնակցում են նաև Հայաստանի հավաքականի ներկայացուցիչները։
Բաց մի թողեք
Ներկա ժամանակներում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է ազգային միասնականությունը․ Վեհափառ Հայրապետ
Մեսսիին կարող են զրկել հեղինակավոր մրցանակից
Մահացել է Սոկրատ Խանյանը․ Լուսանկար