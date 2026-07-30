30/07/2026

EU – Armenia

Սկանդալ Բաքվում․ ադրբեջանցու հետ գոտեմարտում վիճահարույց որոշումից հետո հայ ըմբիշը նվաճեց բրոնզը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 30/07/2026

Բաքվում ընթացող մինչև 17 տարեկանների հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունում մրցավարական սկանդալ էր արձանագրվել 51 կգ քաշային Գևորգ Հարությունյանի մասնակցությամբ գոտեմարտում։

Հայ մարզիկի՝ ադրբեջանցի մրցակցի հետ քառորդ եզրափակիչ գոտեմարտից հետո բազմաթիվ մասնագետներ և երկրպագուներ դժգոհել էին մրցավարների որոշումից՝ պնդելով, որ Հարությունյանը զրկվել է հաղթանակից։

Չնայած վիճահարույց դրվագին՝ հայ ըմբիշը շարունակեց պայքարը մեդալի համար։ Երրորդ տեղի համար վճռորոշ գոտեմարտում նա 5:0 հաշվով վստահ հաղթանակ տարավ վրացի Սաբա Աբաշիձեի նկատմամբ և նվաճեց աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալը։

Այսպիսով, ադրբեջանցի մրցակցի հետ վիճահարույց գոտեմարտից հետո Գևորգ Հարությունյանը կարողացավ հաղթահարել դժվարությունները և կանգնել պատվո հարթակի երրորդ աստիճանին։

Հիշեցնենք, որ աշխարհի մինչև 17 տարեկանների ըմբշամարտի առաջնությունն այս օրերին անցկացվում է Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում, որտեղ մասնակցում են նաև Հայաստանի հավաքականի ներկայացուցիչները։

Սկանդալ Բաքվում․ ադրբեջանցու հետ գոտեմարտում վիճահարույց որոշումից հետո հայ ըմբիշը նվաճեց բրոնզը

Բաց մի թողեք

1 min read

Ներկա ժամանակներում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է ազգային միասնականությունը․ Վեհափառ Հայրապետ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեսսիին կարող են զրկել հեղինակավոր մրցանակից

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է Սոկրատ Խանյանը․ Լուսանկար

30/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ճարտարապետական դեկոնստրուկտիվիզմն ու ջազ երաժշտությունը. երբ հնչյունը դառնում է ճարտարապետություն. Լուսանկար, Տեսանյութ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկա ժամանակներում առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է ազգային միասնականությունը․ Վեհափառ Հայրապետ

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիներ տեղափոխող նավը հարձակման է ենթարկվել Օդեսայում․ ի՞նչ են պնդում

30/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավարտում եմ իմ աշխատանքը ՀՀ վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնում, կհանդիպենք ԱԺ-ում. Բաղդասարյան

30/07/2026 infomitk@gmail.com