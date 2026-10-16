16/10/2026

EU – Armenia

Ցույցերն անկառավարելի են դառնում․ ներխուժել են նախարարության շենք. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 16/10/2026 1 min read

Ալբանիայում ցուցարարները ներխուժել են Էկոնոմիկայի նախարարության շենք՝ ավերածություններ գործելով դրա գրասենյակներում։

Բողոքի ցույցի մասնակիցները, ըստ լուրերի, սկսել են հեռացնել կահույքն ու սարքավորումները։ Լրատվական գործակալության տվյալներով՝ ցուցարարները կոտրել են նաև Ալբանիայի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի պատուհանները։։

Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում ուսանող ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումները շարունակվել են արդեն երրորդ օրն անընդմեջ, իր հերթին հայտնել է Associated Press-ը։

Հինգշաբթի օրը երիտասարդները քարեր են նետել Կրթության նախարարության դիմաց հերթապահող ոստիկանական պատնեշների վրա։ Ուժայինները պատասխանել են արցունքաբեր գազով և ջրցան մեքենաներով․ մի քանի ցուցարարներ ձերբակալվել են։

Կրթական բարեփոխումներ պահանջող ուսանողները միացել են «Ֆլամինգո շարժմանը»։ Դրա մասնակիցները պահանջում են վարչապետ Էդի Ռամայի հրաժարականը և բողոքում են երկրի հարավում գտնվող էլիտար հանգստավայրի դեմ, որը կապված է Դոնալդ Թրամփի փեսայի՝ Ջարեդ Քուշների ներդրումային ընկերության հետ։

Հոկտեմբերի 15-ին դպրոցականները նույնպես միացել են Տիրանայի կենտրոնում տեղի ունեցած հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ երթին։

Ռաման հինգշաբթի օրը տեսաուղերձ է ձայնագրել այրված քոլեջի շենքի ֆոնին։ Նա մեղադրել է քաղաքական հակառակորդներին բռնություն հրահրելու մեջ և խոստացել է մնալ պաշտոնում՝ Ալբանիայի դեպի Եվրամիություն ուղին շարունակելու համար։ Վարչապետը հայտարարել է. «Ոչ ոք չի կարող Ալբանիան կոկորդից բռնել։ Ամեն ոք, ով կարծում է, որ օրենքը իր վրա չի տարածվում, սխալվում է»։

Ցույցերն անկառավարելի են դառնում․ ներխուժել են նախարարության շենք

Բաց մի թողեք

1 min read

Մելոնին զգուշացնում է ԵՄ բյուջեի շուրջ շտապողականությամբ համաձայնության գալու վտանգների մասին

15/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ առաջնորդները հավաքվել են քննարկելու էներգետիկ ճգնաժամը, Չինաստանը և բյուջեն

15/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են տվյալների կենտրոնների վրա Ուկրաինայի կողմից հարվածները իրական խնդիր Ռուսաստանի և դրա սահմաններից դուրս

15/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կոշտան զայրացնում է ԵՄ առաջնորդներին. գագաթնաժողովն անցնում է տարաձայնությունների մթնոլորտում

16/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իմ ուժը քոնն է, քո պահապանն եմ, չմտածես». կամավոր Սարգիս Օխոյանն անմահացել է հոկտեմբերի 17-ին Ջրականում. Լուսանկարներ

16/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գողն առաջինն է գոռում՝ բռնեք գողին. ի՞նչ է թաքնված Ադրբեջանի «կանաչ» կարգախոսների հետևում

16/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծերի խաղը, փոքրերի վճարելիքը. ի՞նչ է սպասվում աշխարհաքաղաքական բախման հանգուցակետում հայտնված երկրներին

16/10/2026 infomitk@gmail.com