Գերմանիան ճնշում է գործադրում Խորվաթիայի վրա՝ ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթացի շրջանակներում Չեռնոգորիայի հետ երկկողմ վեճերը լուծելու համար

Գերմանիայի կառավարությունը ճնշում է գործադրում Խորվաթիայի վրա՝ պահանջելով արագ լուծել Չեռնոգորիայի հետ առկա երկկողմ վեճերը, քանի որ դրանք կարող են խաթարել Պոդգորիցայի՝ ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթացը։
Ինչպես Euronews-ին հայտնել են խնդրին քաջատեղյակ չորս պաշտոնյաներ, Բեռլինը միջամտել է՝ կոչ անելով Խորվաթիային կառուցողականորեն լուծել այն երկկողմ վեճերը, որոնք սպառնում են տապալել ԵՄ-ին անդամակցելու հայտ ներկայացրած թեկնածուներից ամենաառաջադեմի՝ Չեռնոգորիայի անդամակցության գործընթացը։
Այս շաբաթվա սկզբին Զագրեբը ներկայացրել է ութ կետից բաղկացած պահանջների ցանկ, որոնք, ըստ խորվաթական կողմի, պետք է լուծվեն նախքան Պոդգորիցան կկարողանա ավարտին հասցնել անդամակցության հայտի գործընթացը։ Կուլիսներում Բեռլինը ջանքեր է գործադրում՝ ապահովելու, որ ԵՄ ընդլայնման գործընթացը չկորցնի իր թափը։
Վերջերս Բեռլինը նաև առաջարկել է հանդես գալ որպես միջնորդ, սակայն այդ առաջարկը դեռևս գործնական կիրառում չի ստացել։ Կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կառավարությունը փորձում է հանդես գալ որպես անաչառ միջնորդ՝ մտավախություն ունենալով, որ չլուծված երկկողմ խնդիրները կարող են վտանգել ընդլայնման գործընթացը։
«Կան հարցեր, որոնց մասին մենք տարիներ շարունակ ահազանգել ենք մեր չեռնոգորցի հարևաններին», — հինգշաբթի օրը Բրյուսելում՝ Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովից առաջ լրագրողներին ասել է Խորվաթիայի վարչապետ Անդրեյ Պլենկովիչը։
«Վերջին երկու տարվա ընթացքում որևէ առաջընթաց չի գրանցվել», — նշել է Պլենկովիչը՝ պնդելով, որ իր երկիրը Չեռնոգորիայի հետ անդամակցության շուրջ բանակցություններում դրսևորել է «չափազանց կառուցողական» մոտեցում։
Վերջին շաբաթների ընթացքում Եվրոպական հանձնաժողովը ներգրավված է եղել երկու երկրների միջև բանակցություններում, իսկ մի շարք անդամ պետություններ ջանքեր են գործադրել՝ կանխելու ընդլայնման գործընթացի կասեցումը երկկողմ խնդիրների պատճառով։
Մասնավորապես, Ֆրան Դրանք սպառնում են Չեռնոգորիայի՝ մինչև 2028 թվականը ԵՄ 28-րդ անդամ պետությունը դառնալու հավակնությանը։
Խորվաթիայի դիրքորոշումը նաև հանրային քննադատության է արժանացել, այդ թվում՝ ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասի կողմից։ Եվրոպական խորհրդի շրջանակներում նա հայտարարել է, որ անդամակցության գործընթացը չպետք է պատանդ դառնա երկկողմ խնդիրների համար։
Զագրեբին մեղադրում են վեճերը վերջին պահին բարձրացնելու մեջ՝ Չեռնոգորիայի վրա առավելագույն ճնշում գործադրելու նպատակով։ Խորվաթիան, ի պատասխան, պնդում է, որ խնդիրները վաղեմի բնույթ ունեն, իսկ իրենք ներկայացրել են ընդամենը մի քանի խորհրդանշական պահանջ։
Զագրեբը նշում է, որ պատերազմական հանցագործությունների հետաքննումը և տուժածների համար փոխհատուցման ապահովումը այն նպատակներն են, որոնք Պոդգորիցան պետք է իրականացնի՝ անդամակցության գործընթացն ավարտին հասցնելու համար։ Այնուամենայնիվ, ԵՄ պաշտոնյաները մտավախություն ունեն, որ եթե Չեռնոգորիայի անդամակցության հարցը շուտով չլուծվի, իրավիճակը կարող է արագորեն փոխվել՝ դառնալով ընդլայնմանը հակառակ ուղղությամբ։
Հաջորդ տարի առանցքային անդամ պետություններում, այդ թվում՝ Ֆրանսիայում, սպասվում են մի շարք ընտրություններ։ Ֆրանսիայում նախագահական մրցապայքարի ֆավորիտ է համարվում ծայրահեղ աջերի առաջնորդ Մարին Լը Պենը, ով ավանդաբար թերահավատորեն է վերաբերվում ԵՄ ընդլայնմանը։
Գերմանիան առաջ է մղում ԵՄ ընդլայնման նոր ուղիներ, այդ թվում՝ Ուկրաինայի համար «ասոցացված թեկնածուի» հատուկ կարգավիճակի սահմանումը, թեկնածու երկրների «աստիճանական ինտեգրման» գաղափարը, ինչպես նաև նոր անդամների համար ժողովրդավարական ավելի ամուր երաշխիքների ապահովումը։
Չեռնոգորիան նաև կդառնա առաջին երկիրը, որը կմիանա միությանը՝ ընդլայնման գործող մեթոդաբանության շրջանակներում։
«Բեռլինյան գործընթացը»՝ միջկառավարական նախաձեռնություն, որը մեկնարկել է 2014 թվականին՝ Արևմտյան Բալկանների երկրների միջև տարածաշրջանային համագործակցությունը խթանելու նպատակով, այս տարի նախագահվում է Պոդգորիցայի կողմից։ Վերջին ամիսներին Պոդգորիցան այս հարթակի միջոցով սերտորեն համագործակցել է Գերմանիայի կառավարության հետ։
ԵՄ պաշտոնյաները երկ Այլ կերպ ասած՝ Գերմանիան կարծում է, որ ժամանակն է առաջ շարժվել Չեռնոգորիայի անդամակցության հարցում՝ հաշվի առնելով Պոդգորիցայի գործադրած ջանքերը, ինչպես նաև աշխարհաքաղաքական այն պատկերը, որը պահանջում է, որ ընդլայնման գործընթացը պահպանի իր թափը։
Բաց մի թողեք
Արդյո՞ք պաշտպանությունը առաջնահերթություն է. առաջնորդները քննարկում են այս հարցը ԵՄ բազմամյա ֆինանսական շրջանակի (ԲՖՇ) շուրջ առաջին բանակցություններում
ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կհանդիպեն Սև ծովում նավերի վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների վերաբերյալ
«Ոչ մի տրամաբանություն». Ֆինլանդիան քննադատում է Թրամփին՝ Ուկրաինայի դեմ Պուտինի կողմն անցնելու համար