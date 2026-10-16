Ֆոն դեր Լեյենը հաջորդը չինական քիմիական նյութերի և մեքենաների սահմանափակումներ է դիտարկում

Բրյուսելը դիտարկում է երկու ոլորտները պաշտպանելու եղանակներ՝ Չինաստանի հետ հիբրիդային մեքենաների ներմուծումը սահմանափակելու համաձայնագրից հետո։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ն, ինչպես սպասվում է, առաջնահերթություն կտա քիմիական նյութերին և արդյունաբերական մեքենաներին՝ եվրոպական արդյունաբերությունը չինական մրցակցությունից պաշտպանելու ջանքերում, հայտնել են քննարկմանը տեղյակ երկու անձինք։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, ինչպես սպասվում էր, հինգշաբթի օրը ԵՄ առաջնորդներին կհայտարարի, որ Բրյուսելը դիտարկում է երկու ոլորտները պաշտպանելու եղանակներ, ինչպես ասել են աղբյուրները՝ անանունության պայմանով, և պաշտպանության միջոցները ԵՄ-ի համար ներկայումս հասանելի ամենաարդյունավետ գործիքներն են, քանի որ դրանք կարող են արագ և լայնորեն կիրառվել։
Առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը անցյալ շաբաթ համաձայնագիր է կնքել Պեկինի հետ, որը չինական հիբրիդային մեքենաների տարեկան ներմուծումը կսահմանափակի 350,000 միավորով՝ այս տարվա սպասվող մատակարարումների կեսից պակաս։ Եվրոպական կառավարությունները կոչ են արել պաշտպանել այլ ոլորտներ չինական ներմուծման աճից, քանի որ երկկողմ առևտրային դեֆիցիտը շարունակում է աճել։
Չինաստանը 2025 թվականին գերազանցել է Գերմանիային՝ դառնալով աշխարհի խոշորագույն մեքենագործիքների արտահանողը։ Գերմանիայի VDW մեքենագործիքաշինարարների ասոցիացիայի տվյալներով՝ չինական արտահանումը աճել է 13%-ով՝ հասնելով 8.6 միլիարդ եվրոյի, մինչդեռ գերմանական արտահանումը նվազել է 10%-ով՝ հասնելով 7 միլիարդ եվրոյի։
Նմանատիպ պատմություն է տեղի ունեցել քիմիական նյութերի ոլորտում, որտեղ Չինաստանը վերջին տասնամյակում կրկնապատկել է ԵՄ ներմուծման իր բաժինը՝ կազմելով ընդհանուրի 18%-ը։
Նախագիծ
Անցյալ շաբաթ Պեկինում ելույթ ունենալով՝ Շեֆչովիչը նշել է, որ հիբրիդային մեքենաների վերաբերյալ համաձայնագիրը կծառայի որպես «նախագիծ» այլ ոլորտների համար։ Հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ հանձնաժողովը նաև բողոքներ է լսել քամու էներգիայի և կահույքի արդյունաբերություններից չինական ներմուծման վերաբերյալ։
Հիբրիդների վերաբերյալ ԵՄ երաշխիքները, որոնք նախատեսում են ներմուծման քվոտա և սակագներ դրանից բարձր ծավալների համար, պետք է պատրաստ լինեն մինչև դեկտեմբեր, ասել է Շեֆչովիչը՝ հավելելով, որ դրանք կհամապատասխանեն Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոններին։
Միանգամից պարզ չէ, թե արդյոք քիմիական նյութերի և մեքենաների վերաբերյալ նոր երաշխիքների առաջարկը համաձայնեցվել է չինացի պաշտոնյաների հետ։ Պեկինը կարող է շատ հեռու մնալ ցանկացած նոր առևտրային սահմանափակումներից, զգուշացրել է մի վերլուծաբան։
Ներմուծվող հիբրիդային մեքենաների աճը զսպելու վերաբերյալ համաձայնագիրը եզակի դեպք է, որը Պեկինը, հավանաբար, չի կրկնի այլ ոլորտներում, ասել է ING բանկի Չինաստանի գլխավոր տնտեսագետ Լին Սոնգը։
«Ինչ-որ պահի Չինաստանը, հավանաբար, կորոշի սահմանը։ Հավանական չէ, որ մենք տեսնենք նման սահմանափակումներ շատ ապրանքների վրա», – ասաց նա։ «Չինաստանը չի ցանկանում նման նախադեպ ստեղծել ապագայում»։
Սոնգը հավելեց, որ Պեկինը պատրաստ է քննարկել հիբրիդային տեսակները՝ հաշվի առնելով այս տարի ներմուծվող ապրանքների մեծ ծավալը։
Հանձնաժողովի պաշտոնյաներն աշխատում են պլաստմասսաների և էպոքսիդային խեժերի առնչությամբ պաշտպանիչ միջոցառումների մշակման ուղղությամբ, սակայն որևէ հետաքննություն, որը պետք է նախորդի առևտրային միջոցառումների կիրառմանը, դեռ պաշտոնապես չի մեկնարկել։
Եվրոպական հանձնաժողովը հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ։
Բաց մի թողեք
Մակրոնը ԵՄ առաջնորդներին զգուշացնում է՝ մինչև տարեվերջ պետք է համաձայնության գալ բյուջեի շուրջ
Եվրոպայում Թրամփի ցնցող գործոնը մարում է
ԱՄՆ զորքերի կրճատումը Եվրոպայի համար «խնդիր չի առաջացնի»