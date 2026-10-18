Ինչու եվրոպացի առաջնորդները ներկա չեն COP17-ին

Երևանում երեկ մեկնարկեց Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովին (COP17) ընդառաջ կազմակերպված առաջնորդների գագաթնաժողովը։
Գագաթնաժողովին մասնակցում են ավելի քան մեկ տասնյակ երկրների ղեկավարներ՝ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը, Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայի և Աֆրիկայի մի շարք երկրների առաջնորդներ։ Ու որքան էլ որ զարմանալի թվա, որևէ եվրոպացի առաջնորդ չի մասնակցում Արևմուտք ձգտող Հայաստանում կազմակերպված այս խոշոր միջոցառմանը։ Երևանում է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշը։
Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանից հետաքրքրվեցինք, ինչո՞ւ եվրոպացի առաջնորդները Հայաստան չեն ժամանել։ Միթե՞ այսպես է Փաշինյանը փոխում արտաքին քաղաքական վեկտորը և գնում դեպի Արևմուտք։ Արդյո՞ք վերոնշյալ ղեկավարների կառավարած երկրներում էկոլոգիական վիճակն այդքան օրինակելի է․ «Հայաստանն ինքը օրինակելի երկիր չէ էկոլոգիայի տեսանկյունից, իր վարքագծով հանդերձ։
Իրականում այս իրադարձությունը բավականին կարևոր է, այլ հարց է, որ եթե Հայաստանում չլիներ, կազմը գուցե ավելի ներկայացուցչական լիներ։ Հասկանալի է, որ թե Եվրոպան, թե ԵՄ-ն առհասարակ Հայաստանը ընկալում են որպես օտար տարածք, ավելին՝ անվտանգության տեսանկյունից Հայաստանը նրանց համար բավականին անորոշ երկիր է, և գտնվում է աշխարհաքաղաքական բանավեճերի խաչմերուկում։
Հավանաբար հենց այս հանգամանքն է պատվիրակությունների վրա ազդեցություն ունեցել, որպեսզի եվրոպական երկրների առաջին դեմքերը Հայաստան չգան։ Ինչ վերաբերում է վերոնշյալ երկրների ղեկավարների ներկայությանը, ապա նրանք համարում են, որ ԵԱՏՄ պետության տարածք են եկել, այսինքն՝ դա իրենց տիրույթն են համարել, առավել ևս, որ այսօր կա հարց․ Հայաստանը մնալո՞ւ է ԵԱՏՄ տիրույթում, թե՞ ոչ։ Այդ երկրների մասնակցությունը կարելի է կոմպլիմենտ համարել Հայաստանին ուղղված, որ ահա տեսեք այսքանից հետո դեռ մեր վերաբերմունքը դրական է»։
Բաց մի թողեք
Իսրայելցի վերաբնակիչները հարձակվել են եվրոպացի դիվանագետների վրա՝ Հորդանան գետի արևմտյան ափի օկուպացված տարածքներում բռնության աճի ֆոնին
Եվրախորհրդարանի անդամը նշում է, որ Թրամփը Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում ԵՄ-ից ավելի արդյունավետ է գործում
Ֆրանսիայում անկարգությունների ժամանակ ձերբակալվածների թիվն անցել է հազարը. Լուսանկար