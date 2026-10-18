19/10/2026

EU – Armenia

Ինչու եվրոպացի առաջնորդները ներկա չեն COP17-ին

infomitk@gmail.com 18/10/2026 1 min read

Երևանում երեկ մեկնարկեց Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովին (COP17) ընդառաջ կազմակերպված առաջնորդների գագաթնաժողովը։

Գագաթնաժողովին մասնակցում են ավելի քան մեկ տասնյակ երկրների ղեկավարներ՝ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը, Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայի և Աֆրիկայի մի շարք երկրների առաջնորդներ։ Ու որքան էլ որ զարմանալի թվա, որևէ եվրոպացի առաջնորդ չի մասնակցում Արևմուտք ձգտող Հայաստանում կազմակերպված այս խոշոր միջոցառմանը։ Երևանում է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշը։

Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանից հետաքրքրվեցինք, ինչո՞ւ եվրոպացի առաջնորդները Հայաստան չեն ժամանել։ Միթե՞ այսպես է Փաշինյանը փոխում արտաքին քաղաքական վեկտորը և գնում դեպի Արևմուտք։ Արդյո՞ք վերոնշյալ ղեկավարների կառավարած երկրներում էկոլոգիական վիճակն այդքան օրինակելի է․ «Հայաստանն ինքը օրինակելի երկիր չէ էկոլոգիայի տեսանկյունից, իր վարքագծով հանդերձ։

Իրականում այս իրադարձությունը բավականին կարևոր է, այլ հարց է, որ եթե Հայաստանում չլիներ, կազմը գուցե ավելի ներկայացուցչական լիներ։ Հասկանալի է, որ թե Եվրոպան, թե ԵՄ-ն առհասարակ Հայաստանը ընկալում են որպես օտար տարածք, ավելին՝ անվտանգության տեսանկյունից Հայաստանը նրանց համար բավականին անորոշ երկիր է, և գտնվում է աշխարհաքաղաքական բանավեճերի խաչմերուկում։

Հավանաբար հենց այս հանգամանքն է պատվիրակությունների վրա ազդեցություն ունեցել, որպեսզի եվրոպական երկրների առաջին դեմքերը Հայաստան չգան։ Ինչ վերաբերում է վերոնշյալ երկրների ղեկավարների ներկայությանը, ապա նրանք համարում են, որ ԵԱՏՄ պետության տարածք են եկել, այսինքն՝ դա իրենց տիրույթն են համարել, առավել ևս, որ այսօր կա հարց․ Հայաստանը մնալո՞ւ է ԵԱՏՄ տիրույթում, թե՞ ոչ։ Այդ երկրների մասնակցությունը կարելի է կոմպլիմենտ համարել Հայաստանին ուղղված, որ ահա տեսեք այսքանից հետո դեռ մեր վերաբերմունքը դրական է»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսրայելցի վերաբնակիչները հարձակվել են եվրոպացի դիվանագետների վրա՝ Հորդանան գետի արևմտյան ափի օկուպացված տարածքներում բռնության աճի ֆոնին

18/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրախորհրդարանի անդամը նշում է, որ Թրամփը Կոնգոյի Դեմոկրատական ​​Հանրապետությունում ԵՄ-ից ավելի արդյունավետ է գործում

18/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայում անկարգությունների ժամանակ ձերբակալվածների թիվն անցել է հազարը. Լուսանկար

18/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ղազար Ղազարյան․ Արաքս համայնքի զարգացման ճանապարհը՝ կատարված աշխատանքներից մինչև առաջիկա ծրագրեր

19/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուն կոչ է անում Մակրոնին հրաժարական տալ

18/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը նոր ծրագիր է մշակել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի դեմ․ Ռեզաի. Լուսանկար

18/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի համար գումար չկա և ԵՄ բյուջեի կրճատումներ. Ի՞նչ կարող է նշանակել Լե Պենի հաղթանակը ԵՄ-ի համար

18/10/2026 infomitk@gmail.com