19/10/2026

EU – Armenia

Պահանջում է Մակրոնի հրաժարականը․ կհայտարարվի արտակարգ դրություն

infomitk@gmail.com 19/10/2026 1 min read

Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնուն այսօր հրամայել էր դեպարտամենտների ղեկավարներին պարետային ժամ սահմանել մի քանի շրջաններում՝ անկարգությունների պատճառով։

«Ներքին գործերի նախարարությունը հետագայում կկազմի քարտեզ, թե որտեղ կկիրառվի այս ռեժիմը։ Նպատակն է պաշտպանել ոչ միայն քաղաքացիներին, այլև մանրածախ առևտրի կետերը», – հայտարարել է վարչապետը։

Նա հավելել է, որ անհրաժեշտության դեպքում երկրում կարող է հայտարարվել արտակարգ դրություն։

Ֆրանսիական «Ազգային միավորում» աջամետ կուսակցության ղեկավար Ժորդան Բարդելան պահանջել է այդ երկրի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հրաժարականը՝ երկրում նոր թափով բռնկված բողոքի ակցիաների ֆոնին։

«Ակնկալում եմ, որ Մակրոնը ներողություն կխնդրի եւ հրաժարական կտա»,- հայտարարել է Բարդելան։

Նշենք, որ «Ազգային միավորում» կուսակցության ղեկավարներից է նաեւ Մարին Լը Պենը։ Ֆրանսիայում կատարվողը Բարդելան համարել է ստորացում բոլոր ֆրանսիացիների համար եւ նշել, որ այժմ կատարվողը մեկ տասնամյակ տեւած անտաղանդ կառավարման հետեւանքն է, որը բերել է ֆրանսիացիների բարոյական, նյութական եւ ներքին անվտանգային լուրջ թուլացմանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

2026-2027 թթ.-ին ի՞նչ անվանում կկրի Մակրոնի հիմնադրած կուսակցությունը

19/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հասան Լուվրին. Հազարավոր խանութների վրա հարձակում և թալան․ Ֆրանսիայում անտանելի վիճակ է․ Լուսանկարներ

19/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մակրոնը չի ընդունել Ֆրանսիայի ՆԳ նախարարի հրաժարականը. Լուսանկար

19/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սասուն Խաչատրյանը կանաչ տարածքի հաշվին երկհարկանի շինություն է կառուցել․ «Հետք»

19/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք, ծննդկանի հարազատներն Ապարանի հիվանդանոցի մանկաբարձ-գինեկոլոգին են մեղադրում

19/10/2026 infomitk@gmail.com

Ինչու Լիլիթ Մկրտչյանին Արաքսյա Սվաջյանով փոխարինեցին

19/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

2026-2027 թթ.-ին ի՞նչ անվանում կկրի Մակրոնի հիմնադրած կուսակցությունը

19/10/2026 infomitk@gmail.com