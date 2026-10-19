Պուտինը ցանկանում է Ուկրաինայի հարցով գագաթնաժողով անցկացնել Թրամփի և Սիի հետ, սակայն հրաժարվում է բանակցել Զելենսկու հետ

Առաջարկվող բանակցությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը թուլացնում է Մոսկվայի վրա գործադրվող տնտեսական ճնշումը՝ միաժամանակ Ուկրաինայից պահանջելով դադարեցնել հարվածները ռուսական նավթային ենթակառուցվածքներին։ Սա Կիևում մտահոգություն է առաջացրել, որ Կրեմլը զիջումներ է կորզում՝ ինքը որևէ զիջման չգնալով։
Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջարկել է հաջորդ ամիս եռակողմ գագաթնաժողով անցկացնել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Չինաստանի ղեկավար Սի Ծինփինի հետ՝ քննարկելու Ուկրաինայի դեմ լայնամասշտաբ ներխուժման դադարեցման հարցը։
Հաղորդվում է, որ այս առաջարկն արվել է հոկտեմբերի 9-ին Պուտինի և Թրամփի միջև կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Զրույցի արդյունքում ձեռք է բերվել նաև մի հակասական պայմանավորվածություն, որը վերաբերում է ռուսական դիզելային վառելիքի արտահանմանը ԱՄՆ և միջազգային շուկաներ։
Հղում անելով քննարկումներին ծանոթ աղբյուրներին՝ «Wall Street Journal»-ը կիրակի օրը հայտնել է, որ Կրեմլն առաջարկել է հանդիպումն անցկացնել նոյեմբերի 18-19-ին Շենժենում կայանալիք «Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցություն» (ԱԽՏՀ) կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակներում։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը թերթին հաստատել է, որ քննարկումներ ընթանում են, թեև հանդիպման կամ դրա օրակարգի շուրջ դեռևս որևէ համաձայնություն ձեռք չի բերվել։
ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը թերթին հայտնել է, որ Թրամփը դեռ չի համաձայնել մասնակցել, սակայն հնարավոր է՝ դրական արձագանքի առաջարկին։
Որևէ նշան չկա, որ Ուկրաինան կմասնակցի առաջարկվող բանակցություններին։
Նման հանդիպման հեռանկարը ի հայտ է գալիս այն պահին, երբ Թրամփը փորձում է վերսկսել բանակցությունները Մոսկվայի հետ՝ պնդելով, որ Ռուսաստանի վրա լրացուցիչ տնտեսական ճնշում գործադրելը կարող է խոչընդոտել պատերազմը դադարեցնելու ջանքերը։
Կիրակի՝ 2026 թվականի հոկտեմբերի 18-ին, Ռուսաստանի Սանկտ Պ Նա մանրամասներ չներկայացրեց Մոսկվայից կորզված որևէ զիջման վերաբերյալ։
Թրամփը պաշտպանում է ռուսական դիզվառելիքի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը՝ աճող քննադատությունների ֆոնին։
Թրամփի այս հայտարարությունները հաջորդեցին հոկտեմբերի 16-ին կայացրած նրա որոշմանը՝ չեղարկել Ռուսաստանի և նրա հետ առևտրային հարաբերություններ ունեցող երկրների դեմ ուղղված մի շարք նոր պատժամիջոցներն ու մաքսատուրքերը՝ ընդամենը օրեր առաջ դրանց ուժի մեջ մտնելուց։
Այս քայլը կատարվեց Պուտինի հետ ռուսական դիզվառելիքի արտահանման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունից մեկ շաբաթ անց, քանի որ Վաշինգտոնը փորձում է զսպել վառելիքի գների կտրուկ աճը, որը սրվել է Իրանում ընթացող պատերազմի պատճառով։
Թրամփը պաշտպանեց դիզվառելիքի վերաբերյալ պայմանավորվածությունը՝ նշելով, որ Ռուսաստանը ձեռնպահ է մնացել ԱՄՆ-ի հետ հակամարտության մեջ գտնվող Իրանին ավելի էական օգնություն ցուցաբերելուց։
«Ռուսաստանը շատ քիչ բան է անում (եթե ընդհանրապես ինչ-որ բան անում է) Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը օգնելու համար՝ համեմատած նրա հետ, թե ինչ կարող էր անել։ Ես ցանկանում եմ, որ իրավիճակն այդպիսին էլ մնա, և այդպես էլ կլինի, եթե, իհարկե, հիմար մարդիկ չխանգարեն», – գրել է նա։
Նա նաև գովաբանեց Մոսկվային՝ համաշխարհային շուկաներին իջեցված գներով դիզվառելիք մատակարարելու համար՝ ներկայացնելով այդ պայմանավորվածությունը որպես ներդրում միջազգային էներգամատակարարման վրա ճնշումը թուլացնելու գործում։
Միաժամանակ, Վաշինգտոնն ավելի ու ավելի է ճնշում գործադրում Կիևի վրա՝ պահանջելով դադարեցնել ռուսական նավթավերամշակման գործարանների դեմ ուղղված գործողությունները։ Ուկրաինան դրանք համարում է օրինական ռազմական թիրախներ, քանի որ դրանք եկամուտ են
Վոլոդիմիր Զելենսկին զգուշացրել է, որ Մոսկվայի վրա ճնշման թուլացումը կարող է երկարաձգել պատերազմը՝ մեղադրելով Ռուսաստանին հակամարտությունը դադարեցնելու դիվանագիտական ջանքերը մերժելու և Ուկրաինայի վրա հարձակումները ուժեղացնելու մեջ։
Նրա վերջին մեկնաբանությունները հաջորդեցին գիշերային հերթական ռմբակոծությանը, որի ընթացքում, ըստ Զելենսկիի, ռուսական ուժերը Կիևի և հարակից շրջանի ուղղությամբ արձակել են 16 բալիստիկ հրթիռ, իսկ ամբողջ երկրի տարածքում կիրառել են ավելի քան 200 անօդաչու թռչող սարք, այդ թվում՝ ռեակտիվ շարժիչով տարբերակներ։
Նրա խոսքով՝ վնասվել է էներգետիկ ենթակառուցվածքի ավելի քան տասը օբյեկտ, ինչի հետևանքով առնվազն 550 000 տնային տնտեսություն մնացել է առանց էլեկտրականության։ Վնասվել են նաև բժշկական կլինիկա, դպրոց, մետրոյի կայարան և բնակելի շենքեր։
Զելենսկին նաև նշեց, որ Ուկրաինան իր գործընկերներից կրկին նախնական զգուշացում չի ստացել սպասվող բալիստիկ հրթիռային հարձակումների վերաբերյալ։
«Պուտինը ոչ միայն չի ցանկանում ավարտել այս պատերազմը, այլև նույնիսկ չի ցանկանում որևէ քայլ անել լարվածության թուլացման ուղղությամբ», — գրել է Զելենսկին X սոցիալական ցանցում։
Նա ընդգծեց, որ Ուկրաինան դրական է արձագանքել գործընկերների կողմից առաջարկված հրադադարի բոլոր նախաձեռնություններին, մինչդեռ Ռուսաստանը շարունակել է իր հարձակումները։
«Երբ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համար նախատեսված հրթիռների մատակարարումները արգելափակվում են, իսկ Ռուսաստանին, ընդհակառակը, թեթևացումներ են տրամադրվում կամ հետաձգվում են պատժամիջոցները, դա, ցավոք, մեր գործընկերների կողմից իրականության մերժում է», — ասաց նա։
«Իրականությունն այն է, որ պատերազմը շարունակվում է, և այն շարունակվում է բացառապես ռուսական հարվածների ու Ռուսաստանի՝ պատերազմը ձգձգելու ցանկության պատճառով», — հայտարարեց Զելենսկին։
Բաց մի թողեք
Հասան Լուվրին. Հազարավոր խանութների վրա հարձակում և թալան․ Ֆրանսիայում անտանելի վիճակ է․ Լուսանկարներ
ԵՄ լիբերալների ղեկավարը կոչ է անում պահպանողականներին հեռու մնալ ծայրահեղ աջերից՝ ընտրական կարևոր տարվան ընդառաջ
Եվրոպան գլխավորում էր բնությունը լիակատար փլուզումից փրկելու ջանքերը։ Այնուհետև տեղի ունեցան 2 պատերազմ և էներգետիկ ցնցումներ