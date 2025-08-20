Զինվորի տունը ցնծում է․ Դավիթի ու Ռոզայի ընտանիքում աղջիկ է լույս աշխարհ եկել. Լուսանկար

Զինվորի տունն արդեն քանի օր է՝ ցնծում է ուրախությունից։ Դավիթի և Ռոզայի ընտանիքում համալրում է տեղի ունեցել։
Հայտնում են Զինվորի տան մամուլի ծառայությունից։
«Մեր ողջ անձնակազմն ու Զինվորի տան տղաներն իրենց ընտանիքներով շնորհավորում ենք մեր սիրելի Դավիթին և Ռոզային։ Շաքեի ծնունդով ձեր ընտանիքում Աստծո լույսն ավելացավ և Աստծո կամոք թող միշտ վառ մնա»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։
