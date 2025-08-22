22/08/2025

Լավրովը խափանեց ԱՄՆ – ՌԴ բանակցություններում պայմանավորվածությունները․ Bloomberg

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունները Ռուսաստանին և Չինաստանին Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներում ներառելու անհրաժեշտության մասին փաստացի խափանել են բանակցությունները, հաղորդում է Bloomberg-ը։

Ինչպես նշում է հրատարակությունը, Լավրովը պահանջել է, որ Ռուսաստանը և Չինաստանը պետք է լինեն Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ ցանկացած համաձայնագրի մաս։

Այս հայտարարությունը հնչել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու այն խոսքերի ֆոնին, որը օգոստոսի 21-ին ասել էր, որ Չինաստանը չի կարող հանդես գալ որպես խաղաղության երաշխավոր, քանի որ Պեկինը պատերազմի սկզբում չի աջակցել Կիևին և, ընդհակառակը, աջակցել է Ռուսաստանին։

Bloomberg-ի կողմից հարցազրույց տված մի շարք բարձրաստիճան եվրոպացի պաշտոնյաներ և դիվանագետներ Լավրովի մեկնաբանությունները գնահատել են որպես խաղաղության գործընթացը դանդաղեցնելու փորձ։ Նրանց խոսքով, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավարի հայտարարությունները կասկածներ են առաջացնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի՝ համաձայնագիր կնքելու պատրաստակամության վերաբերյալ։

Գործակալության աղբյուրները նաև ենթադրել են, որ Կրեմլը կարող է փորձել համոզել Սպիտակ տանը հրաժարվել Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու գաղափարից։

Բացի այդ, նրանք կարծում են, որ Մոսկվան, հավանաբար, կփորձի Զելենսկու և Պուտինի միջև հնարավոր գագաթնաժողովը վերածել ավելի ցածրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպման՝ Միացյալ Նահանգների կողմից նոր պատժամիջոցներից խուսափելու համար։

