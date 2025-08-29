Ինչ ցուցմունքներ են վերագրում ԼՂՀ ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը․ Բաքվում կեղծ դատավարությունը շարունակվում է

Բաքվում շարունակվել է Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարների և մյուս հայ բանտարկյալների գործով շինծու դատավարությունը, փոխանցում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները:
Նշվում է, որ Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի քրեական գործով դատական նիստը շարունակվել է նախաքննության ընթացքում տված նրա ցուցմունքների, ինչպես նաև իրեն վերաբերող այլ փաստաթղթերի հրապարակմամբ։
Նախաքննության ընթացքում Ղուկասյանն, իբր, հայտարարել է, որ «նախագահ ինքը լիազորություն ուներ որոշումներ կայացնելու ցանկացած պաշտոնական նշանակումների վերաբերյալ։ Միակ բացառությունը «պաշտպանության նախարարն էր. նրա նշանակումը կամ պաշտոնից ազատումը տեղի էր ունենում միայն ՀՀ Պաշտպանության նախարարության և ՀՀ նախագահի հետ համաձայնեցումից հետո»։
Իր ցուցմունքում, ըստ նույն ադրբեջանական ԶԼՄ-ների պնդման, նա, իբր, նշել է, որ «զենք և զինամթերք տարածաշրջան մատակարարվել է բացառապես Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից, իսկ ԼՂ ՊՆ-ն իրականում գործել է որպես Հայաստանի պաշտպանության նախարարության անբաժանելի մաս»:
Բացի այդ, նույն ԶԼՄ-ների փոխանցմամբ, իր ցուցմունքում Արցախի նախկին նախագահներից Արայիկ Հարությունյանն ասել է, թե «Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ և հետագա ժամանակահատվածում Հայաստանից զինված ուժեր են տեղափոխվել Ղարաբաղ և տեղակայվել այնտեղ: Ապրիլյան մարտերի ժամանակ Ադրբեջանի զինված ուժերի դեմ կռվել են Հայաստանին ենթակա և նրա կողմից ֆինանսավորվող ռազմական կազմավորումներ: Ինչպես նախկինում, զենքի, զինամթերքի, ռազմական տեխնիկայի և մարդկային ուժի աջակցությունը տրամադրվել է Հայաստանի կողմից»:
Ա. Հարությունյանը նշել է, որ «2020 թվականին՝ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ինքը այցելել է զորանոցներ և դիրքեր՝ զինվորների մարտական ոգին բարձրացնելու համար, սակայն բոլոր ռազմական հրամաններն ու հրահանգները եկել են ՀՀ պաշտպանության նախարարությունից և Գլխավոր շտաբի պետից։ Նրա խոսքով՝ այդ ժամանակ Օնիկ Գասպարյանը Գլխավոր շտաբի պետն էր, և հենց նա էր տալիս բոլոր ուղեցույցները, հրամաններն ու հրահանգները 44-օրյա պատերազմի ընթացքում»։
Այնուհետև, դատական նիստում ընթերցվել է Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահականի նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքը։
Նրա ցուցմունքի համաձայն, ըստ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների, «1988 թվականից նա հայտնի էր որպես ազատագրական շարժման ակտիվիստներից մեկը, 1990 թվականին միացել է ինքնապաշտպանության ուժերին, 1992-1993 թվականներին զբաղեցրել է ԼՂ ինքնապաշտպանության ուժերի կոմիտեի պետի տեղակալի պաշտոնը, 1993-1995 թվականներին՝ ՊԲ լոգիստիկայի շտաբի պետ, 1995-1996 թթ.՝ ՊԲ արտաքին հարաբերությունների գծով հրամանատարի տեղակալ, 1996-1997 թթ.՝ 10-րդ լեռնային հրաձգային դիվիզիայի հրամանատարի տեղակալ, 1997-1999 թթ.՝ ՀՀ ՆԳ և ԱԱ նախարարի օգնական, 1999-2001 թվականներին՝ ԼՂ ՆԳ նախարար, իսկ 2001-2007 թվականներին՝ ԱԱԾ տնօրեն։ 2007-ից մինչև 2020 թվականը նա ԼՂ նախագահն» էր, ինչպես նաև զբաղեցրել է պետնախարարի պաշտոնը»։
Իր ցուցմունքում նա նաև, իբր, նշել է, որ «Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ բոլոր ռազմական գործողությունները ղեկավարել են ինքնապաշտպանության ուժերի կոմիտեն, իսկ ավելի ուշ՝ պաշտպանության բանակի ղեկավար Սերժ Սարգսյանն, ինչպես նաև Վազգեն Սարգսյանն ու Վազգեն Մանուկյանը, որոնք տարբեր շրջաններում ՀՀ ՊՆ նախարարներն էին։ Այդ ժամանակ ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում էին «Պետական պաշտպանության կոմիտեի» նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և այն ժամանակվա ՀՀ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը»։
Հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է օգոստոսի 29-ին։
