Առեղծվածային մահվան դեպք․ բնակարանում հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին․ կասկածյալը դեպքից հետո հատել է ՀՀ սահմանը

Օգոստոսի 28-ին, սպանություն է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում։
Ժամը 18։30-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Սյունիքի մարզային քրեական վարչությունում, ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Կապանի բաժնում և ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության Պարեկային ծառայության Սյունիքի մարզի գումարտակում միաժամանակ օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Կապան քաղաքի Հունան Ավետիսյան փողոցի շենքերից մեկում տղամարդու դի կա։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի վայր են ժամանել Սյունիքի մարզի քրեական վարչության պետ Դավիթ Սուրենյանը, ոստիկանության Կապանի բաժնի պետ Համլետ Վասիլյանը և ՊԾ Սյունքի մարզի գումարտակի հրամանատար Գևորգ Զաքարյանը։
Տեղում պազվել է, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունը հավաստի է։ Նշված փողոցի 6-րդ շենքի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվել է նույն տան բնակիչ 49-ամյա Ռոման Ա․-ի դին։
Դեպքի մասին ոստիկանության Կապանի բաժնից տեղեկությունը փոխանցել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քննչական վարչություն, որտեղից ժամանել է քննչական խումբը՝ վարչության պետի տեղակալ Վոլոդյա Մուրադյանի և օրվա պատասխանատու հերթապահ քննիչի գլխավորությամբ։
Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակի վրա հայտնաբերվել են բռնության հետքեր, այդ թվում հարվածներ գլխի հատվածում։
Դեպքի փաստով սպանություն հատկանիշներով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով Սյունիքի մարզի քրեական ու համայնքային ոստիկանները և ՊԾ գումարտակի պարեկները, ապա նրանց միացած քննիչները հսկայածավալ օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների արդյունքում պարզել են ենթադրյալ սպանություն կատարողի ինքնությունը, ով սպանությունից կարճ ժամանակ անց Մեղրիի անցակետով հատել է Հայաստանի սահմանը, գնացել է Իրան ու այսօր՝ օգոստոսի 29-ին, Իրանից Հայաստան վերադառնալիս ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների կողմից ձերբակալվել և ներկայացվել է Սյունիքի մարզային քննչական վարչություն։
Նախաքննության շահերից ելնելով որոշ հանգամանքներ այս պահին չենք հայտնում։
Պարզվում է նաև արդյոք սպանություն կատարելուց առաջ կամ հետո կասկածյալը իր զոհի տանից գողություն կատարել է, թե ոչ։
Բաց մի թողեք
Նոր մանրամասներ երեկվա խուզարկություններից․ Լուսանկար
Արսեն Ամյանը ձերբակալվել է. Լուսանկար
Հուլիսի 24-ից հոգեբուժարանից փախուստի դիմած հանցագործը հայտնաբերվել է «Կասկադ»-ում. տղամարդը ձերբակալվել է