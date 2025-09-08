Սեպտեմբերի 9-ի աստղագուշակ․ Բարենպաստ օր է պատասխանատու գործերի, կարևոր հարցեր լուծելու համար

Օրը կարող է բազմաթիվ անակնկալներ բերել, բայց դրանցից ոչ մեկն իսկապես տհաճ չի լինի նրանց համար, ովքեր հանգստություն կպահպանեն: Առավոտյան բավականին դժվար կլինի սադրանքների չտրվել, հատկապես նրանց համար, ովքեր այնքան էլ փորձառու չեն և շատ վստահող են։
Այս պահին կասկածելի անհատականությունները, արկածախնդիրները և խաբեբաները հատկապես ակտիվ կլինեն, այնպես որ ցանկացած առաջարկ արժե վերաբերվել առողջ թերահավատությամբ, եթե դրանք արվում են անծանոթ մարդկանց կողմից:
Շատ հավանական են աշխատանքային անհամաձայնություններ, և չեն բացառվում ղեկավարության հետ վեճերը: Ամենախելացիները կփորձեն հարթել կոպիտ եզրերը, բայց դա իսկապես կպահանջի դիվանագիտության և տակտի հրաշքներ:
Այնուամենայնիվ, դա բավարար է բաց հակամարտությունից և անձնական հարձակումներից խուսափելու համար, և սա շատերի համար լիովին իրագործելի խնդիր է։
Մտերիմների հետ հարաբերությունները նույնպես միշտ չէ, որ հարթ կընթանան։ Քանի որ յուրաքանչյուրը ընկղմվելու է իր սեփական գործերի մեջ, կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ եկել է փոխադարձ սառեցման ժամանակաշրջան: Սակայն դա այդպես չէ, ինչն էլ շատ շուտով պարզ կդառնա։
ԽՈՅ
Եթե նոր բան եք ձեռնարկում, պատրաստ եղեք ցուցաբերել վճռականություն և համառություն: Այսօր դուք կկարողանաք հաջողության հասնել բազմաթիվ դժվար հարցերում: Այո, դուք ստիպված կլինեք քրտնաջան աշխատել, և դժվարությունները բացառված չեն: Բայց ե՞րբ է դա ձեզ վախեցրել:
Հիշեք, որ այժմ ավելի լավ է ոչ թե հետևել ուրիշի օրինակին, այլ փնտրել նպատակին հասնելու ձեր սեփական ուղին: Այն մեթոդները, որոնք նախկինում ձեզ ուրախացնում էին իրենց հուսալիությամբ, այսօր անարդյունավետ կլինեն։ Բայց նոր գաղափարները չափազանց հաջող կլինեն և արագորեն կստանան ուրիշների աջակցությունը: Օրը հարմար է աշխատանքում նախաձեռնություն ցուցաբերելու, գործընկերներին ինչ-որ նոր նախագծեր առաջարկելու կամ ղեկավարության հետ իրենց ծրագրերը կիսելու համար: Չեն բացառվում դրամական մուտքերը:
Ռոմանտիկ հարաբերությունները ներդաշնակ կընթանան։ Օրը հարմար է առաջին ժամադրության համար. մեծ է հավանականությունը, որ փոխադարձ համակրանք կբռնկվի: Շատ հաճելի տպավորություններ կստանան Խոյերը, ովքեր երեկոն կանցկացնեն սիրելիի հետ։ Նույնիսկ ամենապարզ գործերը հետաքրքիր կթվան, եթե միասին զբաղվեք դրանցով։
ՑՈՒԼ
Նախքան ինչ-որ լայնածավալ և բարդ գործ ձեռնարկելը, մտածեք, արդյոք դա իսկապես ձեր ուժերի սահմաններում է: Չի բացառվում, որ խելամիտ կլինի նախապես դիմել ինչ-որ մեկին օգնությանը, ստանալ վաղեմի դաշնակիցների աջակցությունը։ Այսօր շատերը պատրաստ են արձագանքել ձեր խնդրանքներին։ Կարող եք գտնել ոչ միայն գործընկերներ, այլև հովանավորներ, որոնց շնորհիվ ձեր առջև նոր դռներ կբացվեն:
Դուք պետք է ավելի զգույշ լինեք փողի հետ, հատկապես, եթե տնօրինում եք ոչ միայն ձեր, այլև ընտանեկան ֆինանսները: Սովորականից ավելի շատ գայթակղություններ կլինեն, և ոչ բոլորի համար հեշտ կլինի դիմակայել: Նույնիսկ սովորաբար տնտեսող Ցուլերն այսօր հակված են շռայլության, որի համար հետագայում կզղջան:
Մտերիմների հետ հարաբերությունները միշտ չէ, որ հարթ կընթանան։ Ցուլերը հակված կլինեն ավելորդ քննադատության և կասկածամտության, իսկ նշանի երիտասարդ ներկայացուցիչներին, բացի այդ, դժվար կլինի հասկանալ սեփական զգացմունքները։ Ինչ էլ որ պատահի, մի շտապեք եզրակացություններ և որոշումներ կայացնել: Ձեզ մի քիչ ժամանակ է պետք, հասկանալու համար, թե ինչպես լավագույնս վարվել:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ
Նույնիսկ եթե դուք պետք է զբաղվեք մի շարք գործերով, մի փորձեք միանգամից ամեն ինչ անել: Արժե սկսել աստիճանաբար՝ հնարավորինս խուսափելով խառնաշփոթից և աղմուկից։ Օրվա սկիզբը դժվար թե շատ բեղմնավոր անցնի։ Վտանգ կա ձեր ուժերը ծախսել ինչ-որ ակնհայտ անհույս նախագծի վրա կամ պարզապես սխալ առաջնահերթություն տալ: Հետևաբար, նախքան ինչ-որ բան ձեռնարկելը, կրկին մտածեք, թե արդյոք այս գործն իսկապես արժանի է ուշադրության հենց հիմա: Եվ այստեղ պետք է ապավինել միայն ձեր սեփական ինտուիցիային և ողջախոհությանը, քանի որ այլ մարդկանց խորհուրդներն ավելի շուտ շփոթեցնում են, քան օգուտ բերում:
Սակայն օրվա երկրորդ կեսը խոստանում է չափազանց հաջողակ լինել։ Այս ժամանակ Երկվորյակները հնարավորություն կունենան իրացնել իրենց ստեղծագործական ներուժը, հաջողության հասնել որևէ շատ օրիգինալ և նույնքան հանճարեղ գաղափարի շնորհիվ։ Եվ այս ժամանակը նաև հարմար կլինի շփման համար։ Դուք ընդհանուր լեզու կգտնեք նույնիսկ նրանց հետ, ովքեր նախկինում դժկամությամբ էին շփվում։ Վերջին մրցակիցները կարող են դառնալ ձեր դաշնակիցները և նույնիսկ ընկերները։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ
Վեճերից խուսափելն այսօր սովորականից շատ ավելի դժվար կլինի։ Անկախ նրանից, թե որքան բարեհամբույր եք տրամադրված, կարող է լինել մի մարդ, ով ձեզ կբարկացնի կամ ձեզ հավասարակշռությունից կհանի: Աշխատավայրում տարաձայնությունների հավանականությունը մեծ է։ Շատ Խեցգետիններ կհուզվեն, նշանի ամենատպավորիչ ներկայացուցիչները ռիսկի են դիմում հույզերի ազդեցության տակ ասել կամ անել այն, ինչի համար շատ շուտով կզղջան: Հիշեք, որ ձեր մասնագիտական գործունեությանը և կարիերայի զարգացմանը վերաբերող որոշումները պետք է կշռադատված լինեն: Հնարավորություն գտեք դրանք կրկին մտածելու հանգիստ միջավայրում և միայն դրանից հետո սկսեք իրականացնել ձեր ծրագրերը։
ԱՌՅՈՒԾ
Բարենպաստ օր է պատասխանատու գործերի, կարևոր հարցեր լուծելու, մասշտաբային նախագծերի վրա աշխատանքներ սկսելու համար: Ցանկացած խնդրի նկատմամբ չափազանց լուրջ մոտեցումը թույլ կտա խուսափել և լուրջ սխալներից, և աննշան վրիպումներից։ Բացի այդ, դուք կգտնեք ձեր նպատակներին հասնելու միջոց՝ նվազագույն ջանքեր գործադրելով, և ժամանակ չեք վատնի: Հաջող գործարքներ կնքելու հնարավորություն կլինի, չեն բացառվում նոր աղբյուրներից զգալի դրամական մուտքեր:
Առյուծներին, ովքեր աշխատում են պետական կազմակերպություններում կամ սերտորեն համագործակցում են նրանց հետ, հատկապես բեղմնավոր օր է սպասվում։ Իսկ աստղերի բարեհաճության վրա կարող են հույս դնել նրանք, ովքեր հաշվետվություններ են կազմում, ստուգումներ անցկացնում, երկարաժամկետ ծրագրեր կազմում:
Հիանալի հանգստանալու հնարավորություն կլինի։ Հնարավոր է, որ երեկոյան ձեզ հրավիրեն ինչ-որ ժամանցային միջոցառման։ Եթե ձգտում եք ընդլայնել ձեր սոցիալական շրջանակը, ապա համարձակորեն համաձայնեք: Ձեզ սպասվում է հանդիպում շատ հաճելի մարդկանց հետ, որոնց հետ արագ կհաջողվի ընկերանալ։ Հնարավոր է նաև ռոմանտիկ սիրահարվածություն։
ԿՈՒՅՍ
Այսօր ձեզ համար շատ օգտակար կլինի ուշադրությունը մանրուքների նկատմամբ և ուրիշների կողմից բաց թողնվածը նկատելու ունակությունը: Հենց այս որակների շնորհիվ դուք սխալներ թույլ չեք տա բարդ հարցերում և արագ կհաղթահարեք այն, ինչը ուրիշներից շատ ժամանակ կխլի: Մի՛ վարանեք խոսել ձեր նվաճումների մասին, բայց մի՛ բացահայտեք բոլոր գաղտնիքները: Թող ուրիշներն իմանան, թե ինչի եք հասել, բայց միայն կռահեն, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել: Այս մարտավարությունը կօգնի ձեզ հետաքրքրել այն մարդկանց, որոնցից շատ բան է կախված: Հնարավոր է, որ նրանց մեջ կգտնեք հուսալի դաշնակիցներ։
Հավանական են դրամական մուտքեր։ Ամենայն հավանականությամբ, խոսքը փոքր գումարների մասին է։ Բայց դուք ճիշտ կտնօրինեք դրանք. շատ Կույսեր կգտնեն ստացվածը բազմապատկելու միջոց։ Օրվա երկրորդ կեսին կատարված գնումները հաջող կլինեն։
Ձեզ համար հեշտ կլինի լեզու գտնել մտերիմների հետ, նրանք շատ առումներով ընդառաջ կգան։ Հնարավոր է, որ իրականանան ինչ-որ ցանկություններ կամ համարձակ երազանքներ, որոնց մասին նախկինում ոչ ոքի չէիք ասել: Ընտանեկան Կույսերը տնային տոնի առիթ կունենան։
ԿՇԵՌՔ
Դժվար թե այս օրվանից գլխապտույտ հաջողություններ ակնկալեք, սակայն այն կանցնի շատ հաճելի և հետաքրքիր: Հավանական են անսպասելի, բայց շատ գայթակղիչ առաջարկներ։ Մարդիկ, որոնց հետ դուք արդեն իրականացրել եք մեկից ավելի հաջող նախագիծ, կկիսվեն գաղափարներով, որոնք դուք անմիջապես կցանկանաք աջակցել: Որոշ Կշեռքներ աշխատանքի հետ կապված կարևոր որոշումներ կկայացնեն։ Հնարավոր է, որ հենց այս օրվա իրադարձությունները դառնան ձեր կարիերայի նոր փուլի սկիզբը:
Որոշ ժամանակ պետք է ծախսել կազմակերպչական հարցերի լուծման վրա։ Դժվար թե սա ձեզ առանձնապես հետաքրքիր զբաղմունք թվա, բայց արդյունքներից դուք գոհ կմնաք։ Ֆինանսական գործերի վիճակը նույնպես կուրախացնի. հնարավոր են դրամական մուտքեր անսպասելի աղբյուրներից։
Ընտանեկան գործերը կարող են սովորականից ավելի մեծ ուշադրություն պահանջել: Հնարավոր է, որ ձեր օգնության կարիքը ունենան ավագ հարազատները։ Այնուամենայնիվ, դուք կունենաք բավարար ժամանակ և զվարճանքի, և որոշ հաճելի հանդիպումների համար: Երեկոն հարմար է սիրելիի հետ փոքրիկ ուղևորության համար, այն հիշարժան և հաճելի կլինի:
ԿԱՐԻՃ
Օրվա սկիզբը հիանալի է կարևոր գործերի համար։ Ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում դուք ավելի շատ ժամանակ կունենաք, քան մյուսները մի ամբողջ օրվա ընթացքում: Կարևոր չէ, թե որքան բարդ խնդիրներ եք լուծելու։ Դուք անպայման կգտնեք նրանց հետ շատ արագ գործ ունենալու միջոց, և քիչ հավանական է, որ ձեզ որևէ մեկի օգնությունը պետք գա: Հավանական է գործնական բանակցությունների հաջող ավարտ, որոնք հեշտ չեն ընթացել։ Ձեր իրավացիությունը վերջապես ընդունում են մարդիկ, ովքեր նախկինում կասկածում էին դրան, Իսկ վերջին մրցակիցները կարող են դաշնակիցներ դառնալ:
Օրվա երկրորդ կեսը ավելի հանգիստ և շատ հաճելի կլինի: Այն հարմար է ակտիվ հանգստի, ժամանցային ուղևորությունների համար։ Դեկորացիայի փոփոխությունը կտա ոչ միայն նոր տպավորություններ, այլև իրական ոգեշնչում: Շատ Կարիճներ կհասկանան, որ ժամանակն է հիշել վաղուց մոռացված ստեղծագործական հոբբիների մասին կամ փորձել ինքներդ ձեզ ինչ-որ նոր բանի մեջ:
Ողջ օրվա ընթացքում կարելի է ֆինանսական հարցեր քննարկել՝ չվախենալով, որ դա լուրջ տարաձայնություններ կառաջացնի։ Ձեր կարծիքը կլսեն և բիզնես գործընկերները, և ընտանիքի անդամները։ Հնարավոր են զգալի դրամական մուտքեր:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ
Շատ բան կհասցնեք, եթե ժամանակ չկորցնեք։ Այսօր պետք է գտնել ոսկե միջինը։ Աշխատավայրում կարող է լինել երկիմաստ իրավիճակ, և ձեզանից որոշ ժամանակ կպահանջվի՝ հասկանալու, թե ինչպես ավելի լավ գործել: Կարող եք խորհրդակցել վստահելի դաշնակիցների հետ, բայց կարևոր է լսել ձեր սեփական ինտուիցիային:
Ֆինանսական իրավիճակը կարող է մի փոքր ավելի բարդ լինել, քան դուք սպասում էիք, կարող են պահանջվել չպլանավորված ծախսեր: Հիշեք, որ այսօր ցանկալի է տնտեսել, հատկապես, եթե խոսքը վերաբերում է ուրիշի փողերին կամ վարկ վերցրած միջոցներին: Ինքնաբուխ գնումները դժվար թե հաջող լինեն։
Օրը կարող է ճակատագրական լինել Աղեղնավորների համար, ովքեր պատրաստ են անձնական կյանքում փոփոխությունների։ Հավանական են նոր ռոմանտիկ հետաքրքրություններ, հանդիպում մի մարդու հետ, որը շատ շուտով ձեզ համար կարևոր կդառնա:
Նշանի նույնիսկ ամենաեռանդուն ներկայացուցիչներին կարող է օրվա երկրորդ կեսին հանգստի կարիք ունենալ։ Փորձեք այս անգամ առանձնապես բարդ և հոգնեցուցիչ ոչինչ չնախատեսել։
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ
Օրը խոստանում է ինչ-որ լավ բան բերել: Օրինակ՝ փող: Որոշ Այծեղջյուրներ դրանք կստանան բոլորովին անսպասելի աղբյուրից: Երեքշաբթի օրը բարենպաստ կլինի նաև աշխատանքի համար. դուք արագ գլուխ կհանեք բարդ գործերից, կհասկանաք, թե ինչպես լուծել բոլորին փակուղու առաջ կանգնեցրած խնդիրը: Գործնական հանդիպումները լավ կանցնեն, մասնագիտական միջոցառումների ժամանակ ձեր ելույթները հաջող կլինեն։ Հավանական են փոփոխություններ դեպի լավը այն մարդկանց հետ հարաբերություններում, որոնց հետ վերջին շրջանում չի հաջողվել ընդհանուր լեզու գտնել։ Չի բացառվում, որ կհաջողվի ազդեցիկ անձանց աջակցություն ստանալ կամ համաձայնության գալ համագործակցության շուրջ, որը ձեր առջև բազում նոր հնարավորություններ կբացի:
Հաճելի անակնկալներ հավանական են նաև ձեր անձնական կյանքում։ Օրվա երկրորդ կեսը հատկապես բարենպաստ կլինի։ Սիրային հարաբերություններին վերաբերող ամեն ինչում կարող եք հույսը դնել ինտուիցիայի վրա։ Հենց դրա ակնարկների շնորհիվ դուք կհասկանաք, թե ինչպես հաճեցնել նոր ծանոթին կամ ինչ ասել այն մարդուն, ում վաղուց եք սիրում։ Հնարավորություն կլինի ինչ-որ բանով ուրախացնել սիրելիին։ Դուք նրան բաց չեք թողնի, իսկ նա պարտքի տակ չի մնա։
ՋՐՀՈՍ
Այսօր ուրախության առիթներ կունենաք։ Հավանական են լավ նորություններ, ինչպես նաև առաջարկներ, որոնցից չեք ցանկանա հրաժարվել: Ջրհոսները, որոնք վերջին շրջանում բախվել են մասնագիտական խնդիրների, հնարավորություն կունենան ամրապնդել իրենց դիրքերը, զինաթափել չարակամներին։ Նշանի որոշ ներկայացուցիչներ պետք է բավականին կոշտ գործեն. նրանք նույնպես կհաղթահարեն դա:
Ի դեպ, մոտակայքում կլինեն մարդիկ, ում կարող եք դիմել խորհրդատվության, օգնության աջակցության համար: Փորձված դաշնակիցները Ջրհոսներին հետ կպահեն չմտածված արարքներից, իսկ ավելի մեծերին կհուշեն, թե ինչի վրա պետք է կենտրոնանալ առաջին հերթին:
Որոշ դժվարություններ կարող են առաջանալ ֆինանսների ոլորտում։ Հնարավոր են չպլանավորված ծախսեր կամ անուշադրության պատճառով կորուստներ: Սակայն խոսքը միայն չնչին գումարների մասին է, ուստի անհանգստանալու լուրջ հիմքեր չկան։
Երեկոն հարմար է մտերիմների հետ շփվելու համար։ Տարաձայնությունների առիթ չի լինի, Դուք հիանալի ժամանակ կանցկացնեք նրանց հետ, ում սիրում եք։ Ջրհոսները, ովքեր մեկնում են առաջին ժամադրության, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն իրենց արտաքին տեսքին, որպեսզի անմիջապես ճիշտ տպավորություն թողնեն:
ՁԿՆԵՐ
Օրվա սկիզբը հազիվ թե առանց տհաճ անակնկալների անցնի։ Գրեթե անկասկած, այս պահին դուք պետք է անհանգստանաք: Այս ժամանակը հատկապես դժվար կլինի Ձկների համար, ովքեր ցանկանում են գործել ավելի վաղ կազմված պլանի համաձայն և պատրաստ չեն իմպրովիզներ անել: Բայց Նշանի նման ներկայացուցիչներին գրեթե անմիջապես օգնության կհասնեն իրենց հին ծանոթները։ Մնացածի համար բավական կլինի պարզապես չափազանց մոտ չընդունել մանր թյուրիմացությունները։ Իրավիճակը շատ շուտով կփոխվի դեպի լավը, պարզապես մի փոքր սպասեք։
Օրվա երկրորդ կեսը շատ ավելի հանգիստ կլինի։ Դուք հնարավորություն կունենաք կենտրոնանալ ուշադրություն պահանջող հարցերի վրա, ավարտին հասցնել ավելի վաղ սկսածը։ Հանդիպումները լավ կընթանան՝ թե՛ գործնական, թե՛ անձնական։ Դուք կկարողանաք մոտեցում գտնել շատ տարբեր մարդկանց հետ, նույնիսկ նրանց հետ, ովքեր բոլորովին նման չեն ձեզ։ Ընկերներն ու հարազատները պատրաստակամորեն կաջակցեն ձեր շատ գաղափարների, իսկ ձեր սիրելին նույնիսկ կարող է հետաքրքիր բան առաջարկել։ Հավանական են անսպասելի նվերներ, ինչպես նաև դրամական մուտքեր, որոնք շատ օգտակար կլինեն։
Բաց մի թողեք
Փաշինյանի ծրագրերը կատարել պատրաստվող` SMS-ով ԲԴԽ նախագահի պաշտոնից ազատված, Կարեն Անդրեասյանի ունեցվածքը
Քեզ մաղթում եմ չհուսահատվես ոչ մի դժվարությունից․ ԱԺ պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի շնորհավորանքը որդուն «Վարդաշեն» ՔԿՀ-ից
Ջորջիո Արմանիին վերջին հրաժեշտը տալու էր եկել ավելի քան 10,000 մարդ