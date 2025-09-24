24/09/2025

ՌԴ-ին տնտեսական ծանր «հարված» է սպասվում. Ի՞նչ է վճռել ԵՄ-ն

24/09/2025

Եվրամիությունը նախատեսում է մինչև 2027 թվականը ընդմիշտ հրաժարավել ռուսական էներգետիկ ռեսուրսների գնումներից։ 

Այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակներում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցություններից հետո։

«Մինչև 2027 թվականը Եվրոպան ընդմիշտ կշրջի ռուսական էներգակիրների էջը», – գրել է նա X սոցիալական ցանցում։

Ըստ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի՝ ԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն համաձայնության են եկել «արագորեն կրճատել Ռուսաստանի եկամուտները [ռուսական] էներգետիկ ոլորտից»։

