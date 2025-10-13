Իսկ նա զվարճանում է Թաթայի տակ՝ Հանրապետության հրապարակում․ Լուսանկար

Համացանցում տարածվել է տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը կնոջ հետ զվարճանում Հանրապետության հրապարակում` Թաթայի համերգի ժամանակ:
Ավելի վաղ նրան նկատել էին Երևանի տոնակատությանը «ՆյուՅորք» գրությամբ շապիկով մասնակցելիս:
Հիշեցնենք, որ Երևանի ամենամեծ` Նուբարաշենի աղբավայրը դեռ շարունակում է այրվել` թունավոր ծխով պատելով մայրաքաղաքի մի շարք թաղամասեր:
Հասարակական գործիչ Կարեն Հեքիմյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է.
«Երևանի 2807-ամյակն է: Երևանի քաղաքապետ Ավինյան Տիգրանը Երևանին նվիրված տոնակատարություններին մասնակցում «New York» գրառմամբ վերնաշապիկով:
Կեցցե´ «Իրական Հայաստանը»:
Բաց մի թողեք
