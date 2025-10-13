13/10/2025

Իսկ նա զվարճանում է Թաթայի տակ՝ Հանրապետության հրապարակում․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/10/2025 1 min read

Համացանցում տարածվել է տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը կնոջ հետ զվարճանում Հանրապետության հրապարակում` Թաթայի համերգի ժամանակ:

Ավելի վաղ նրան նկատել էին Երևանի տոնակատությանը «ՆյուՅորք» գրությամբ շապիկով մասնակցելիս:

Հիշեցնենք, որ Երևանի ամենամեծ` Նուբարաշենի աղբավայրը դեռ շարունակում է այրվել` թունավոր ծխով պատելով մայրաքաղաքի մի շարք թաղամասեր:

Հասարակական գործիչ Կարեն Հեքիմյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է.

«Երևանի 2807-ամյակն է: Երևանի քաղաքապետ Ավինյան Տիգրանը Երևանին նվիրված տոնակատարություններին մասնակցում «New York» գրառմամբ վերնաշապիկով:
Կեցցե´ «Իրական Հայաստանը»:

Ավինյանը Երևանի տոնակատարություններին մասնակցել է «New York» գրառմամբ վերնաշապիկով

Իսկ նա զվարճանում է Հանրապետության հրապարակում

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ 2026-ին չպետք է թուրքական ներդրումներ գան Հայաստան՝ հարցնում է Գևորգ Պապոյանը

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խեղճ Երևան դարձած իմ Էրեբունի, Արգիշտի արքան վինտիլյատոր աշխատեց․ Սիմոն Սարգսյան

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«3+3»-ը ամրապնդում է տարածաշրջանային անվտանգությունն ու կայունությունը». Ադրբեջանի փոխվարչապետ. Լուսանկար

13/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ 2026-ին չպետք է թուրքական ներդրումներ գան Հայաստան՝ հարցնում է Գևորգ Պապոյանը

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խեղճ Երևան դարձած իմ Էրեբունի, Արգիշտի արքան վինտիլյատոր աշխատեց․ Սիմոն Սարգսյան

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ դիրքորոշում կորդեգրի Վաշինգտոնը, ի՞նչ հեռանկար է սպասվում Իսրայելին

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժաննա Անդրեասյանն աշխատանքից ազատել է վարչության պետ Արմենուհի Պողոսյանին և բաժնի պետ Կարեն Մանուկյանին

13/10/2025 infomitk@gmail.com