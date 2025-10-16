16/10/2025

Վստահ եմ, որ այս փորձերը անհաջողության են մատնվելու. Նարեկ Կարապետյան

infomitk@gmail.com 16/10/2025 1 min read

Եկեղեցին Պարսից շահերի մոտ շատ անգամ դեսպաններ է ուղարկել, որպեսզի հնարավորություն ստեղծի բանակցելու հայ ժողովրդի կարգավիճակի և իրավունքների հարցով։

Արամ Ա կաթողիկոսը ինձ հետ զրույցում տեղեկացրել է, որ բանակցելու է Փաշինյանի հետ՝ փորձելով լուծել Հայ Եկեղեցու դեմ սանձազերծված ճնշումների հարցը։

Այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ՝ այսօր տեղի ունեցած հանդիպումը ուրիշ ձևով չընկալենք։

Արամ կաթողիկոսը պարզապես ցանկանում է ազատել Եկեղեցին նոր հարձակումներից:
Վստահ եմ, որ այս փորձերը անհաջողության են մատնվելու: Այս մարդիկ ունեն օրակարգ և շարունակելու են այնքան ժամանակ, մինչև հայ ժողովուրդը իր Խոսքը չասի:

Նարեկ Կարապետյանի Ֆեյսբուքի էջից

Բաց մի թողեք

1 min read

Դաշինք չի լինի. Լևոն Քոչարյան

16/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չարիքն ու իր խմբակը հենց այդ հանգամանգից են սարսափում․ Բագրատ Սրբազան

15/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոտեցող ընտրությունների ստվերը

15/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հոկտեմբերի 17-ի աստղագուշակ․ Օրը շատ արդյունավետ կանցնի

16/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը ամենազայրացկոտ երկրների ցանկում երրորդն է

16/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔԿ-ն և գործընկերները Ալեքսանդր Կոչուբաեւին ձերբակալելու ձևի ու բովանդակության մասին

16/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթուր Սարգսյանի հայրը առողջական ծայրահեղ ծանր վիճակում է, դատարանը մերժել է միջնորդությունը

16/10/2025 infomitk@gmail.com