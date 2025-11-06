Երեկ ԱԺ-ում Քննչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանի հարցուպատասխանն ապացուցեց, որ նա Փաշինյանի քաղաքական հրահանգները կատարողն է, եւ դա է պատճառը, որ չունի հիմնավոր փաստարկներ՝ աղմկահարույց քաղաքական գործերով:
Դիցուք, թե ինչու են կիրակի օրը Արագածոտնի թեմի հոգեւորականներին, Հովհաննավանքի պատարագից առաջ, հարցաքննության կանչել ՔԿ, ծիծաղելի պատասխան տվեց, թե քննիչներն են որոշում՝ ում եւ երբ հարցաքննել։
Հետո ուղղեց, թե անհետաձգելի քննչական գործողություններ էին: Իսկ թե ինչու հետո չեն կանչել, եւ վարույթ չի հարուցվել, չասաց։ Չասաց նաեւ, թե ինչ է տեսել «մեր ձեւով կմասնակցենք» արտահայտության մեջ, որի համար 5 ամիս կալանավորված է Սամվել Կարապետյանը:
«Ինչ տեսել ենք կոնկրետ հանցակազմի տիրույթում, արտացոլված է մեղադրանքի փաստական նկարագրության մեջ։ Մենք տվեցինք իրավական գնահատական եւ համարեցինք, որ դա, ենթադրաբար, հանցավոր դրսեւորում է։ Ավելի մեկնաբանություն չեմ կարող տալ»:
Մեր դիտարկմանը, որ հիմա եթե Ձեզնից մենք «մեր ձեւով» հարցազրույց վերցնենք, մեզ է՞լ կկալանավորեք, ՔԿ ղեկավարն անհոդաբաշխ պատասխան տվեց՝ փորձելով ներկայացնել, թե «ապացույց» բառի իմաստը մենք չենք հասկանում։ Քննարկմանը պարզ դարձավ, որ ՔՊ-ականներն էլ դժգոհ են ՔԿ աշխատանքից:
«Տնտեսվարողների նկատմամբ հարուցված գործերը հիմնականում վերաբերում են10 միլիոն դրամից ավելի խախտում արձանագրելուն։ Նրանք նշում են, որ հաճախ գումարի չափը միտումնավոր է ուռճացվում, որ գործերը ՊԵԿ-ը փոխանցի ՔԿ, ու գործ հարուցվի»,- ասաց Ծովինար Վարդանյանը։
Բաբկեն Թունյանն էլ նկատեց, թե՝ ձեր գործողություններից տպավորություն է ստեղծվում, թե տնտեսվարողների նկատմամբ հետապնդումներով բյուջե լցնելու խնդիր է դրված։
