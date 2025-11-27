27/11/2025

Երեք հայ ցմահ ազատազրկվել է Ղրիմի կամրջի վրա ահաբեկչության գործով. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 27/11/2025 1 min read

Երեք հայ՝ Արտյոմ և Գրիգոր Ազատյանները, ինչպես նաև բեռնատարի վարորդ Արթուր Թերջանյանը Ղրիմի կամրջի ահաբեկչական հարձակման գործով անցնող հինգ այլ անձանց հետ միասին ցմահ ազատազրկման են դատապարտվել։ 

Որոշումն այսօր հրապարակել է Հարավային օկրուգի ռազմական դատարանը Դոնի Ռոստովում։

Ութ մարդ է մեղավոր ճանաչվել՝ Արտյոմ և Գրիգոր Ազատյանները, Օլեգ Անտիպովը, Ալեքսանդր Բիլինը, Վլադիմիր Զլոբան, Դմիտրի Տյաժելիխը, Ռոման Սոլոմկոն և Արթուր Թերջանյանը։

Նրանք մեղադրվում են ահաբեկչության և զենքի կամ պայթուցիկ նյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ։

Բացի այդ, Սոլոմկոյին և Թերջանյանին մեղադրանք է առաջադրվել պայթուցիկ սարքերի մաքսանենգության համար։

Հիշեցնենք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 8-ի առավոտյան Ղրիմի կամրջի վրա բեռնատար է պայթել, բռնկվել է վառելիքով ցիստեռնը։ Ահաբեկչության հետևանքով հինգ մարդ է զոհվել։

Երեք հայ ցմահ ազատազրկվեց Ղրիմի կամրջի ահաբեկչության գործով

Բաց մի թողեք

1 min read

Սպիտակ տան մոտ կրակոցներ են տեղի ունեցել. Լուսանկար

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս պահին Ռուսաստանն ակնհայտորեն պատրաստ չէ խաղաղության նոր ծրագրի շուրջ բանակցություններին. Մակրոն

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը՝ իր և Պուտինի օգնականի գաղտնի զրույցի արտահոսքի մասին

26/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երեք հայ ցմահ ազատազրկվել է Ղրիմի կամրջի վրա ահաբեկչության գործով. Լուսանկար

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լիդյա Մանթաշյանի խափանման միջոցը փոխվեց վերջապես

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կալաս. «Ռուսաստանը պետք է պարտավորությունների առջև կանգնի»

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր են հայտարարություն տարածած արքերը՝ որդիական խոնարհությամբ ու նախանձախնդիր են դարձել․ Սիմոն Սարգսյան

27/11/2025 infomitk@gmail.com