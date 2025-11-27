Երեք հայ ցմահ ազատազրկվել է Ղրիմի կամրջի վրա ահաբեկչության գործով. Լուսանկար

Երեք հայ՝ Արտյոմ և Գրիգոր Ազատյանները, ինչպես նաև բեռնատարի վարորդ Արթուր Թերջանյանը Ղրիմի կամրջի ահաբեկչական հարձակման գործով անցնող հինգ այլ անձանց հետ միասին ցմահ ազատազրկման են դատապարտվել։
Որոշումն այսօր հրապարակել է Հարավային օկրուգի ռազմական դատարանը Դոնի Ռոստովում։
Ութ մարդ է մեղավոր ճանաչվել՝ Արտյոմ և Գրիգոր Ազատյանները, Օլեգ Անտիպովը, Ալեքսանդր Բիլինը, Վլադիմիր Զլոբան, Դմիտրի Տյաժելիխը, Ռոման Սոլոմկոն և Արթուր Թերջանյանը։
Նրանք մեղադրվում են ահաբեկչության և զենքի կամ պայթուցիկ նյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ։
Բացի այդ, Սոլոմկոյին և Թերջանյանին մեղադրանք է առաջադրվել պայթուցիկ սարքերի մաքսանենգության համար։
Հիշեցնենք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 8-ի առավոտյան Ղրիմի կամրջի վրա բեռնատար է պայթել, բռնկվել է վառելիքով ցիստեռնը։ Ահաբեկչության հետևանքով հինգ մարդ է զոհվել։
