Գազը թանկացել է՝ հասնելով քառամսյա առավելագույն ցուցանիշին

Գազի գինը Եվրոպայում թանկացել է՝ հասնելով քառամսյակի առավելագույն ցուցանիշին։
Պատճառը Մերձավոր Արեւելքում լարվածության աճն է։ Համաձայն առկա տեղեկությունների, նիդերլանդական TTF հարթակում մեկ մեգավատ էներգիա ստանալու համար ծախսվող գազի գինը թանկացել է 59-60 եվրոյով։
Մասնագետները կանխատեսում են հնարավոր նոր գնաճ վառելիքային շուկայում, քանի որ գտնում են, որ Մերձավոր Արեւելքում լարվածությունը դեռեւս շարունակվելու է եւ չի կարելի այժմյան էսկալացիան համարել կարճաժամկետ։
Բաց մի թողեք
Վրաստանն Ադրբեջանից 78 տոննա սառեցված ձուկ ու ձկնամթերք է ներկրել
Մոսկվայի թռիչքների համար նոր կանոններ կլինեն. ինչ է նախատեսվում
Կասեցվել է երկու խոշոր ընկերությունների ձուլումը