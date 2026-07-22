22/07/2026

EU – Armenia

Գազը թանկացել է՝ հասնելով քառամսյա առավելագույն ցուցանիշին

infomitk@gmail.com 22/07/2026 1 min read

Գազի գինը Եվրոպայում թանկացել է՝ հասնելով քառամսյակի առավելագույն ցուցանիշին։

Պատճառը Մերձավոր Արեւելքում լարվածության աճն է։ Համաձայն առկա տեղեկությունների, նիդերլանդական TTF հարթակում մեկ մեգավատ էներգիա ստանալու համար ծախսվող գազի գինը թանկացել է 59-60 եվրոյով։

Մասնագետները կանխատեսում են հնարավոր նոր գնաճ վառելիքային շուկայում, քանի որ գտնում են, որ Մերձավոր Արեւելքում լարվածությունը դեռեւս շարունակվելու է եւ չի կարելի այժմյան էսկալացիան համարել կարճաժամկետ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաստանն Ադրբեջանից 78 տոննա սառեցված ձուկ ու ձկնամթերք է ներկրել

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվայի թռիչքների համար նոր կանոններ կլինեն. ինչ է նախատեսվում

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասեցվել է երկու խոշոր ընկերությունների ձուլումը

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես է երեկ զինվորը կյանքից զրկվել․ նոր մանրամասներ

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գազը թանկացել է՝ հասնելով քառամսյա առավելագույն ցուցանիշին

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են. Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը

22/07/2026 infomitk@gmail.com