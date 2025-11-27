27/11/2025

Ինչպես են արջերը փախչում հրդեհված անտառից. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 27/11/2025 1 min read

Ինչպես են արջերը փախչում հրդեհված անտառից.

Տեսանյուն այստեղ

Նոյեմբերի 27-ի՝ ժամը 08:00-ի դրությամբ, ՆԳՆ Փրկարար ծառայության օպերատիվ և համակարգված միջոցառումների շնորհիվ Դիլիջանի ոլորանների և «Լեռնային Հայաստան» առողջարանի մոտակա անտառային հատվածներում բռնկված հրդեհները ամբողջությամբ մեկուսացված են։

Կրկին հորդորում ենք խստորեն պահպանել հրդեհային անվտանգության կանոնները։ Հրդեհ կամ ծուխ նկատելու դեպքում խնդրում ենք անհապաղ զանգահարել 911։

