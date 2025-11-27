Կալաս. «Ռուսաստանը պետք է պարտավորությունների առջև կանգնի»

Աբու Դաբիում Կիևի և Մոսկվայի դեսպանների հանդիպման հիմքում ընկած էր փաստաթուղթը, որը 28 կետից կրճատվել էր մինչև 19: Ֆոն դեր Լեյենը ներկայացրեց ԵՄ առաջնահերթությունները, մինչդեռ Կալասը զգուշացրեց. «Պուտինը կփորձի իր նպատակներին հասնել բանակցությունների միջոցով»:
Ժնևից մինչև Աբու Դաբի, Բրյուսելի և Ստրասբուրգի միջով։ Լարված բանակցությունների, տեսազանգեր և հեռախոսազրույցներ ֆոնին, Ուկրաինայի հակամարտությանը վերջ դնելու Թրամփի 28 կետանոց ծրագիրը արագ զարգացավ։
ԱՄԷ-ում Կիևի և Մոսկվայի գաղտնի ծառայությունների միջև հանդիպման ժամանակ արդեն կար նոր նախագիծ։ Կետերը կրճատվեցին մինչև 19, ԱՄՆ-ի կողմից Կրեմլին արված որոշ զիջումներ վերացան։ ԵՄ-ն իր դիրքորոշումը հայտնել է և, հավանաբար, չի հրաժարվի իրեն այդքան սերտորեն վերաբերող խաղաղության բանակցություններից։
«Մինչ այժմ մենք որևէ պարտավորություն չենք տեսել Ռուսաստանի համար», – ասաց ԵՄ արտաքին գործերի գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը 27 անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների հետ հեռակա բախման շրջանակներում։ Անգոլայում ԵՄ պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների իմպրովիզացված գագաթնաժողովից և Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի խրախուսական խոսքերից հետո Ստրասբուրգում Եվրոպական խորհրդարանում դիվանագիտության ղեկավարն էր, որ պետք է կետեր դներ «-երի» վրա և անցներ «-երի» վրա։ «Բոլորը ողջունում են ԱՄՆ-ի խաղաղության ձգտումը: Մենք բոլորս ուզում ենք, որ այս պատերազմն ավարտվի, բայց կարևոր է նաև, թե ինչպես է այն ավարտվում», – շեշտեց Կալլասը։
Անհրաժեշտ է տարբերակել «ագրեսորին և զոհին», – պնդեց Կալլասը: Եվ անցյալ շաբաթ հրապարակված ծրագիրը դա չի անում: Մյուս կողմից, հենց այսօր Ռոյթերսը բացահայտեց, որ Թրամփի և Վաշինգտոնի՝ Ուկրաինայի հարցերով դեսպան Սթիվ Վիտկոֆի կողմից մշակված 28 կետերը ոգեշնչված են հոկտեմբերին ԱՄՆ վարչակազմին ներկայացված ռուսական փաստաթղթից: Փաստաթուղթ, որում Մոսկվան ներկայացրել է պատերազմը դադարեցնելու իր պայմանները՝ Դոնեցկի վերահսկողությունը, ուկրաինական զինված ուժերի կրճատումը, Կիևի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության արգելքը և Ռուսաստանի Դաշնության վերաինտեգրումը G8-ին։
Ֆոն դեր Լեյենի ելույթը Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում Ստրասբուրգում Ուկրաինայի ծրագրի վերաբերյալ, 26/11/2025 [Տեղադրված է Եվրոպական խորհրդարանում]
«Մենք դեռ պետք է անցնենք այն իրավիճակից, երբ Ռուսաստանը ձևացնում է, թե բանակցություններ է վարում, դեպի այն իրավիճակը, երբ ստիպված է բանակցություններ վարել: Մենք հասնում ենք դրան», – հավելեց Կալլասը։ Բարձրագույն ներկայացուցչի գնահատականը հետևյալն է. «Ռուսաստանի ամառային հարձակումը ձախողվել է, ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի պատժամիջոցները հսկայական ազդեցություն են ունենում Ռուսաստանի տնտեսության վրա, իսկ էներգետիկ եկամուտները կրճատվում են»։ Ամփոփելով՝ «եթե Ռուսաստանը կարողանար ռազմական ճանապարհով նվաճել Ուկրաինան, այն արդեն իսկ դա կաներ»։
Բարդ բանակցությունները պտտվում են մի քանի կարևոր կետերի շուրջ, որոնց շուրջ վեճը ոչ միայն Կիևի և Մոսկվայի, այլև Բրյուսելի և Վաշինգտոնի միջև է։ Նախ՝ Ուկրաինայի տարածքի ամբողջականության վերաբերյալ. Վիտկոֆի տեքստում նշված նշանակալի զիջումների համեմատ, ԵՄ-ն և Ուկրաինան պնդել են, որ բանակցությունները սկսվեն առաջնագծից։ Այնուհետև կա Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների հետ կապված խոչընդոտը, որը մասնավորապես ներառում է քննարկումներ միջազգային խաղաղապահ ուժերի հնարավոր տեղակայման, ուկրաինական բանակի չափերի և Եվրոպայում սառեցված ռուսական ակտիվների շուրջ, որոնց մի մասը Թրամփը ենթադրել էր ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ Ուկրաինայի վերակառուցման առանձին օբյեկտում ներդրումներ կատարելու մասին։ Վերջապես, կա միջազգային ֆորումների հարցը՝ Մոսկվայի վերաինտեգրումը Մեծ ութնյակին, Կիևի անդամակցությունը ԵՄ-ին և ՆԱՏՕ-ին։
Ֆոն դեր Լեյենը հստակորեն արտահայտեց ԵՄ ցանկությունը՝ ուկրաինական բանակի նկատմամբ որևէ սահմանափակում, ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ կապված ամուր անվտանգության երաշխիքներ և Կիևի եվրոպական ակումբին միանալու համար որևէ խոչընդոտ։ ԵՄ առաջնորդը նաև որոշեց առաջ շարժվել սառեցված ռուսական ակտիվների հարցում՝ հայտարարելով, որ հանձնաժողովն այժմ «պատրաստ է ներկայացնել իրավական տեքստը» որպես Ուկրաինային վարկ տրամադրելու հիմք։
Այնուամենայնիվ, փաստը մնում է, որ քննարկումը՝ բանակցությունների հիմքում ընկած ծրագրի մշակված ձևը, շատ է կենտրոնանում Ուկրաինայի և քիչ՝ Ռուսաստանի վրա։ «Եթե մենք ուզում ենք կանխել այս պատերազմի շարունակությունը, ապա պետք է սահմանափակենք ռուսական բանակը և նաև նրա ռազմական բյուջեն», – առաջարկեց Կալլասը։ «Ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն այն զիջումները, որոնք Ռուսաստանը ստիպված կլինի անել», – պնդեց նա։ Փոխարենը, ԵՄ դիվանագիտության ղեկավարը դատապարտեց. «Մեր տեսած նախագծում, որը ակնհայտորեն վերջնականը չէ, մենք չենք տեսել ռուսական կողմից որևէ զիջում կամ պարտավորություն»։
Ուկրաինան ու Եվրոպան պետք է մասնակցեն Ռուսաստանի ռազմական ագրեսիան դադարեցնելու ցանկացած ջանքերի։ Այս մասին հայտարարել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը։
Ըստ նրա՝ միայն այդ դեպքում Ուկրաինայի համար խաղաղության ծրագիրը կարող է հաջողված լինել։ Բրյուսելում լրագրողների հետ զրույցում մեկնաբանելով ԱՄՆ Թրամփի վարչակազմի կողմից պատերազմը դադարեցնելու ջանքերի վերսկսման մասին հաղորդագրությունները՝ Կալլասն ընդգծել է, որ ԵՄ-ն ողջունում է Ուկրաինայում «երկարատև խաղաղության» հասնելու «ցանկացած ջանք», միաժամանակ, հիշեցրել, որ այս պատերազմում կա «ագրեսոր և զոհ»։
Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին նույնպես հայտարարել է, որ Եվրոպան ողջունում է խաղաղության հասնելու ջանքերը: «Բայց, իհարկե, Եվրոպայի անվտանգությունը վտանգված է: Հետևաբար, մենք ակնկալում ենք, որ նրանք կխորհրդակցեն մեզ հետ»,- ասել է նա: Սիկորսկին նաև կոչ է արել սահմանափակումներ կիրառել ագրեսորի դեմ, այլ ոչ թե սահմանափակել Ուկրաինայի ինքնապաշտպանության կարողությունը։
Իր հերթին, Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարրոն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը և նրա նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոչընդոտում են խաղաղությանը:
Նա նշել է, որ ուկրաինացիները չեն ցանկանում կապիտուլյացիա, իսկ Եվրոպան ցանկանում է արդար խաղաղության հասնել Ուկրաինայում, որը չորս տարի պաշտպանվում է ռուսական լայնածավալ ներխուժումից: Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարար Խոսե Մանուել Ալբարեսը նույնպես բացառել է Ուկրաինայի համար խաղաղության ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունը՝ առանց Եվրոպայի մասնակցության:
Նշենք, որ ԵՄ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները Բրյուսելում կայանալիք հանդիպման ժամանակ կքննարկեն Ուկրաինային հետագա աջակցությունը և Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմի» դեմ նոր միջոցառումները։ Reuters-ը և մի շարք այլ արևմտյան լրատվամիջոցներ ավելի վաղ հաղորդել էին Վաշինգտոնի պահանջների մասին, որոնք ուղղված են Ուկրաինային՝ զիջելու երկրի արևելքում գտնվող տարածքները, կրճատելու իր զինված ուժերի թվաքանակը և հրաժարվելու որոշակի տեսակի զենքերից:
Այս դրույթները ներառված են Թրամփի վարչակազմի՝ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը դադարեցնելու նոր ծրագրում։
