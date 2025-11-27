27/11/2025

Վախը՝ թերահավատության նշան է․ Տեր Փառեն

infomitk@gmail.com 27/11/2025 1 min read

Մայր Աթոռում կայացած եպիսկոպոսաց ժողովը, քննարկելով Եկեղեցու շուրջ ստեղծված վիճակը, բավականին կոշտ դիրքորոշում դրսեւորեց` պատարագների կարգի խախ­տումները չեն ներվելու, վերջին պատարագներն արած քահանաները պետք է զղջումի խոսքեր ասեն, հակառակ դեպքում կարգալույծ կարվեն: Հիմա բոլորը սպասում են նրանց զղջման հայտարարություններին:

Հրապարակ թերթը գրել է․ Կարգազանց սրբազաններն էլ ժողովի ժամանակ դատապարտվել են սրբազանների կողմից, որ իրենց ներկայությամբ է Եկեղեցու կանոնակարգը խախտվել: Ըստ ամենայնի, ՀԱԵ վերնախավը եւ Վեհափառը հասկացել են, որ կոմպրոմիս չի կարող լինել, այս զիջումները նշանակում են Եկեղեցու կազմաքանդում եւ Վեհափառի հրաժարական:

Սաղմոսավանքի հոգեւոր հովիվ Տեր Փառեն քահանա Առաքելյանը՝ անդրադառնալով Փաշինյանի մասնակցությամբ «պատարագների» շարունակությանը, ասաց. «Դժվարանում եմ ասել, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ այդ ամենից հետո, ամեն դեպքում վստահ եմ, որ եկեղեցու համար վատ բան չի կարող լինել, որովհետեւ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, եկեղեցին վեմ է. Հայ առաքելական եկեղեցին դարեր շարունակ կանգուն է մնացել եւ պետք է մնա կանգուն: Եկեղեցին երբեք, երբեք չի ընկնելու»: Ինչպե՞ս եք վերաբերվում, որ պատարագների ժամանակ զեղչվում է Վեհափառի անունը։

«Իմ վերաբերմունքը, բնականաբար, բացասական է, դա քահանայի` մարդու ցանկությամբ չի կարող լինել: Քահանան չի կարող ինքը որոշել` արտաբերե՞լ Վեհափառի անունը, թե՞ ոչ: Դարեր շարունակ այն զետեղված է եղել խորհրդատետրի մեջ, ուսումնասիրվել է մեր հայրերի կողմից, եւ մենք պարզապես պարտավոր ենք պատարագի այդ հատվածն իրականացնել, ու, առհասարակ, հոգեւորականը չունի իրավունք՝ ցանկացած հատված պատարագից զեղչելու: Մենք ամեն անգամ տալիս ենք թեմի առաջնորդի անունը` դա պարտադիր է, այն աղոթք է Վեհափառի համար, ինչպես նաեւ՝ թեմերի առաջնորդների համար, ինչից հետո աղոթք` հայրենիքի, ժողովրդի, եւ դա մենք պարտավոր ենք անել: Հայ առաքելական եկեղեցին կանգուն է: Մենք խիստ բացասական վերաբերմունք ունենք զեղչումներին: Որեւէ մեկն իր կյանքում չի կարող պախարակել եկեղեցին: Այն սրբություն սրբոց է: Եկեղեցու կառույցն օծված է: Այն ոչ ոք չի կարող վնասել: Թող եկեղեցի գնան բոլորը, թող աղոթեն բոլորը»: Անգամ նրանք, ովքեր ցանկանում են պառակտե՞լ եկեղեցին, եթե կրկին զեղչվի Գարեգին Բ-ի անունը, նրանք կարգալույծ կարվե՞ն։

«Երեկվա եպիսկոպոսաց ժողովի հայտարարությունը տվել է այդ ամենի պատասխանը, ամեն ինչ հստակ է: Ինչ վերաբերում է այդ խմբի՝ եկեղեցի գնալու նպատակին, ապա դա իրենց խնդիրն է, սակայն կրկնեմ` եկեղեցին ոչ ոք չի կարող պառակտել: Իսկ նա, ով դուրս է գալիս եկեղեցուց, կորցնում է ինքը, եկեղեցին երբեք չի կորցնում: Ցավ ապրում է, ափսոսանք ապրում է, սակայն կորցնում է նա, ով դուրս է գալիս եկեղեցուց: Կա՞ մարդ, որ անմեղ է, աշխարհում չկա այդպիսի մարդ, սակայն Աստվածաշունչն ասում է` սկզբից տես քո աչքի գերանը, հետո նոր` դիմացինի աչքի շյուղը: Ամեն մարդ պետք է սկզբում իրեն նայի, հետո նոր դիմացինի մասին դատողություններ անի»: Բացառո՞ւմ եք, որ կալանավորումներով, քրեական գործերով եկեղեցականների շրջանում վախի մթնոլորտ կստեղծեն եւ որոշ հոգեւորականների կտանեն իշխանական դաշտ. «Աստվածաշունչն ասում է` վախը թերահավատության նշան է: Մենք հավատում ենք Աստծուն եւ չենք վախենում»:

«Հրապարակ». Վախը թերահավատության նշան է

Բաց մի թողեք

1 min read

Տեսան սոցցանցերում աղմուկ է բարձրանում՝ նոր հրշեջների ուղարկեցին Դիլիջան

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արսեն Ամյանը կալանքից ազատվել է, Խաչատրյանի սրճարանը փակվել․ Լուսանկար

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քրեական հեղինակությունների տներն են մտել Աբովյանում

27/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին․ Տեսանյութ

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում իշխանությունների եւ Առաքելական եկեղեցու միջեւ ընթացող առճակատումը կարող է խաթարել Թրամփի պուտինյան պլանները․ Christianpost.com

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայր Աթոռից փորձում են կապվել ստորագրած սրբազանների հետ` ստորագրել, փախել են․ Լուսանկար

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառավարության կեսը հիվանդ է, Փաշինյանն էլ, ինչ է կատարվում

27/11/2025 infomitk@gmail.com