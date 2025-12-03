03/12/2025

ԿԳՄՍ նախարարությունը «պատժել է» Գուրգեն Խանջյանին` իր հայացքների համար

infomitk@gmail.com 03/12/2025 1 min read

ԿԳՄՍ նախարարությունը դադարեցրել է միակ գրական-երիտասարդական թերթի` Գրեթերթի ֆինանսավորումը, որը տարիներ շարունակ հարթակ է եղել երիտասարդ գրողների համար, որոնք հանրությանն են ներկայացրել իրենց ստեղծագործությունները, ինչպես նաև հոնորար են ստացել:

19-ամյա թերթի խմբագիր, արձակագիր Գուրգեն Խանջյանը «Հրապարակի» հետ զրույցում նշեց, որ նախարարության այս որոշումը հավանաբար կապված է իր ընդդիմադիր քաղաքական հայացքների և Հայ առաքելական եկեղեցուն սատար կանգնելու հետ. «Համենայն դեպս ես այլ պատճառ չեմ տեսնում: Գումար չունեն` չունեն, լավ էդքա՞ն չունեն, էդ դեպքում ինչպե՞ս են այդքան պարգևավճարներ ստանում», – ասում է Խանջյանը:

Նրա խոսքով` թերթին տրամադրվել է տարեկան ընդամենը 2 միլիոն 300 հազար դրամ. «Թերթը 19 տարեկան է, նոր ենք իմացել այդ մասին, փորձելու ենք այլ ֆինանսական միջոցներ գտնել: Ավելի քան 19 տարի Գրեթերթը ֆինանսավորվել է նախարարության կողմից` Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանավարման տարիներից սկսած: Բոլոր իշխանություններն էլ գիտակցում էին թերթի անհրաժեշտությունը»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ով ասես՝ չի առաջադրվել

03/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատմության գնահատականները շատ ավելի դաժան են, քան՝ մեր գնահատականները․ Տեր Փառեն

03/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պաշի տղա Սուրո Լեննականսկի» անունով օրենքով գողը, մյուսներն ազատ են, Սրբազանները կալանավորված

03/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ազգը՝ կարոտ կաթողիկոսի եռանդին, կաթողիկոսը՝ կարոտ ազգի սիրուն

03/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրիում ընդդիմությունը միավորվեց, իշխանափոխություն չի լինի

03/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աղջիկների վեճ՝ Բրյուսովի համալսարանում. ծեծկռտուքի բոլոր մասնակիցները ձերբակալվել են․ ՆԳՆ

03/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քի Վեսթը դավադրություն էր, որի համատեքստում տեղի է ունեցել «Հոկտեմբերի 27»

03/12/2025 infomitk@gmail.com