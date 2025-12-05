05/12/2025

ԱՄՆ դավաճանելու է, Մակրոնն ու Մերցը դիմել են Զելենսկուն

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ մտահոգություն են հայտնել Միացյալ Նահանգների կողմից հնարավոր «դավաճանության» վերաբերյալ։

Զրույցի ձայնագրությունը ձեռք է բերվել Der Spiegel-ի կողմից։

«Կա հնարավորություն, որ Միացյալ Նահանգները կարող է դավաճանել Ուկրաինային տարածքային հարցում՝ առանց հստակ անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու», – նշել է Մակրոնը՝ հավելելով, որ Զելենսկին կարող է «մեծ վտանգի» ենթարկվել։

Մերցը աջակցել է Ֆրանսիայի առաջնորդի դիրքորոշմանը՝ ընդգծելով, որ Ուկրաինայի նախագահը պետք է «չափազանց զգույշ լինի առաջիկա օրերին»։

Նա նաև մատնանշել է ԱՄՆ պաշտոնյաների, այդ թվում՝ Դոնալդ Թրամփի հատուկ դեսպանորդ Սթիվեն Ուիտկոֆի և ամերիկացի առաջնորդի փեսայի՝ Ջարեդ Քուշների կողմից հնարավոր մանիպուլյացիաները։

