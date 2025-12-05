Արտառոց դեպք, անվտանգության տնօրենը դիմել է ոստիկանություն ու հայտնել, որ «Կովկասի գերուհի» ռեստորանում խնջույքի գումարը չի վճարվել․ Լուսանկար

Դեկտեմբերի 1-ին արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 09։35-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Կենտրոնական բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ «Կովկասի գերուհի» ռեստորանում խնջույք են կազմակերպել, սակայն գումարը չեն վճարել ու հեռացել են։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի ծառայողներին Շիրակի մարզի բնակիչ 42-ամյա Վարդ Գ․-ն հայտնել է, որ նոյեմբերի 28-ին 34-ամյա Էդգար Մ․-ն Ամիրյան փողոց 4/6 հասցեում գործող «Կովկասի գերուհի» ռեստորանում կազմակերպել է խնջույք, սակայն աշխատակիցների վստահությունը չարաշահելու միջոցով խաբեությամբ չի վճարել պատվերի համար և հեռացել է։
Ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկվում են միջոցառումներ՝ վերջինիս հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Դեպքի փաստով ոստիկանության Կենտրոնական բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին։
Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով՝ Վարդ Գ․-ն «Ռեստ կոնցեպտ» ՍՊԸ-ի անվտանգության գծով տնօրենն է։
Բաց մի թողեք
«Ամուսնուս, աղջկաս մահվանից հետո հանուն Վաչագանիս էի ապրում, հիմա սա ապրել չէ». ավագ սերժանտ Վաչագան Դադալյանն անմահացել է 2023 թ. սեպտեմբերի 19-ին «Լուսնյակ» կոչվող տեղանքում. Լուսանկարներ
Որն է աշխարհի ամենամաքուր քաղաքը․ Լուսանկար
Ողջունեցինք Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին․ Ֆրանսիացի սենատոր Վալերի Բուայե․ Լուսանկար