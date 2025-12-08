Ստորաքարշ կարգավիճակով կանգնել մի վայրում, որի օրինական Սրբազանը բանտարկված է․ Լուսանկար

Զուտ մարդկային դեգրադացիայի ստորագույն մակարդակը ոչ թե եկեղեցական կանոնակարգերի և ծեսի խախտումն է, այլ հոծախմբի («մասսովկա») ստորաքարշ կարգավիճակով կանգնել մի վայրում, որի օրինական Սրբազան ձեր եղբայրը բանտարկված է։
Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի ֆեյսբուքյան էջից
