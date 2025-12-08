08/12/2025

Ստորաքարշ կարգավիճակով կանգնել մի վայրում, որի օրինական Սրբազանը բանտարկված է․ Լուսանկար

Զուտ մարդկային դեգրադացիայի ստորագույն մակարդակը ոչ թե եկեղեցական կանոնակարգերի և ծեսի խախտումն է, այլ հոծախմբի («մասսովկա») ստորաքարշ կարգավիճակով կանգնել մի վայրում, որի օրինական Սրբազան ձեր եղբայրը բանտարկված է։
Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի ֆեյսբուքյան էջից
Եթե վիզա ստանալիս ստել եք, դա կարող է հանգեցնել արտաքսման կամ ապագայում մշտական արգելքի. ԱՄՆ դեսպանություն

Գյուրմրեցիների լեզվի տակ ոսկոր չկա. «Յոթվերքի առումը» անցնցում չանցավ. Տեսանյութ

Տեր Սիոն Սրբազան, հետայսու` Ռոբերտ Տիրադա’վ, ճի՞շտ է, արդյոք, որ բուժվում էիք Գերմանիայում` Վեհափառի հոգածության ներքո

Հրդեհ Երևանի Թումանյան փողոցի շենքերից մեկում. բարդության 1 Բիս կանչով մեկնել է 3 մարտական հաշվարկ

Հայաստան «ադրբեջանցիների անխուսափելի վերադարձի» թեման կարող է ներքաղաքական «եղանակ ստեղծել»

