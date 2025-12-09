09/12/2025

Պարզվում է՝ իրավապահները մի խումբ ոստիկանների են ձերբակալել 

infomitk@gmail.com 09/12/2025 1 min read

Իրավապահները մի խումբ անձանց են ձերբակալել։ 

«Հրապարակի» տեղեկություններով՝ ՆԳՆ ոստիկանությունից մեր հարցին ի պատասխան հաստատեցին տեղեկությունը, նշելով.«ՆԳՆ և Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողները պաշտոնեական կեղծիքի և դրան դրդելու կասկածանքով մի խումբ անձանց են ձերբակալել։

ՆԳՆ ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության կողմից ներկայացված հաղորդման հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում քիչ առաջ ՆԳՆ նույն վարչության և Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողները պաշտոնեական կեղծիքի և դրան դրդելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել են չորս անձի, որոնցից երկուսը ոստիկանության ծառայողներ են։ Նրանք ներկայացվել են Հակակոռուպցիոն կոմիտե»։

