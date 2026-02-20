Ռուսական ռմբակոծիչներ են դիտարկվել ԱՄՆ սահմաններում, ինչ է կատարվում

ԱՄՆ զինված ուժերը Ալյասկայի մոտակայքում հայտնաբերել և հետևել են երկու ռուսական Տու-95 ռմբակոծիչների, երկու Սու-35 կործանիչների և մեկ A-50 հետախուզական ինքնաթիռի, հայտնել է հյուսիսամերիկյան ՀՕՊ հրամանատարությունը (NORAD):
Թիրախները որսալու և տեսողականորեն նույնականացնելու համար ԱՄՆ-ն օդ է բարձրացրել երկու F-16 կործանիչներ, երկու F-35 կործանիչներ և չորս KC-135 լցաօդանավեր։
Հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ ռուսական ինքնաթիռները չեն խախտել ԱՄՆ-ի կամ Կանադայի օդային տարածքը: Հրամանատարությունը նշել է, որ Ալյասկայի ՀՕՊ նույնականացման գոտում նման գործունեությունը սովորական է և սպառնալիք չի համարվում:
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ զինված ուժերը պատրաստ են հարվածել Իրանին փետրվարի 21-ին․ CBS
Ալիևի թիկնապահները Վաշինգտոնում ծեծի են ենթարկել ցուցարարների
Թրամփը դիտարկում է Իրանի միջուկային օբյեկտներին լայնամասշտաբ հարված հասցնելու հնարավորությունը. ABC News