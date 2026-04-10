EU – Armenia

Երկրաշարժ՝ հայ-վրացական սահմանին

Սույն թվականի ապրիլի 09-ին` տեղական ժամանակով ժամը 22:44-ին (Գրինվիչի ժամանակով` ժամը 18։44-ին) ՀՀ ՆԳՆ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է հյուսիսային լայնության 41.17⁰ և արևելյան երկայնության 44․00⁰ աշխարհագրական կոորդինատներով Հայաստան-Վրաստան սահմանային գոտի՝ Բավրա գյուղից 17 կմ հյուսիս-արևելք, օջախի 10 կմ խորությամբ 3.3 մագնիտուդով երկրաշարժ։

Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4-5 բալ:

Երկրաշարժը զգացվել է Շիրակի մարզի Բավրա, Սարագյուղ, Ղազանչի, Աշոցք գյուղերում, ինչպես նաև Լոռու մառզի՝ Պաղաղբյուր և Նորամուտ գյուղերում 3 բալ ուժգնությամբ:

Բաց մի թողեք

1 min read

«ՀայաՔվե»-ն ու «Միասնության թևեր»-ը որոշել են ավարտել համատեղ աշխատանքը համապետական ընտրություններին. Լուսանկար

10/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստան դաշինքի, ԲՀԿ-ի ու Ուժեղ Հայաստանի նախընտրական ընտրացուցակների առաջին 30 -36 համարները

09/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարդան Ղուկասյանն ու Ստեփան Դեմիրճյանը կհամագործակցեն

09/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուտտեն պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կատարել են ԱՄՆ պահանջները

10/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի հարձակումները ՆԱՏՕ-ի վրա վերակենդանացնում են «եվրոպական հենասյան» շուրջ բանավեճը. ի՞նչ է դա նշանակում

10/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հեռանում է Թրամփից՝ փորձելով վերականգնել իր վարչապետական ​​պաշտոնը

10/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի շատ եվրոպացիներ ԱՄՆ-ն որպես սպառնալիք են համարում, քան Չինաստանը

10/04/2026 infomitk@gmail.com