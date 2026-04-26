Վարազդատ Լալայանը ծանրամարտի Եվրոպայի եռակի չեմպիոն է

Բաթումիում ընթացող ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության 110+ կգ քաշային կարգում հաղթանակ տարավ Հայաստանի հավաքականի անդամ Վարազդատ Լալայանը։

Նա դարձավ Եվրոպայի եռակի չեմպիոն։

Լալայանը պոկում վարժությունն ավարտեց 210 կգ արդյունքով՝ նվաճելով փոքր ոսկե մեդալ:

Հրում վարժությունում Լալայանը հաջողությամբ գլխավերևում պահեց 241 կգ ծանրաձողը՝ այս ձևում ևս լինելով լավագույնը:

Երկամարտի 451 կգ ընդհանուր արդյունքով Վարազդատ Լալայանը երրորդ տարին անընդմեջ հռչակվեց Եվրոպայի չեմպիոն:

