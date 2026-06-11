11/06/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ն հայտարարել է Իրանի ուղղությամբ հզոր հարվածների մասին. իրանական զորքերը բերվել են մարտական վիճակի

infomitk@gmail.com 11/06/2026 1 min read

Իրանի տարբեր քաղաքներում պայթյուններ են որոտացել, աշխատել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը: ԱՄՆ զինված ուժերը, նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանով, նոր հարվածներ են հասցրել Իրանում գտնվող թիրախներին։

Ռազմական գործողությունները որակվել են որպես «ինքնապաշտպանության միջոցառումներ»՝ ի պատասխան Իրանի «անհիմն և շարունակական ագրեսիայի»: Ամերիկյան ուժերը հարձակվել են երկրի ներսում գտնվող բազմաթիվ ռազմավարական թիրախների վրա:
ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը հայտարարել է Իրանի դեմ հզոր հարվածների մասին։

Հեգսեթը այս հայտարարությունն արել է Ֆլորիդայում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ:

«Այսօրվա հարվածները կլինեն հզոր և ճշգրիտ»,- ասել է Հեգսեթը։

Իրանն իր զինված ուժերը բերել է լիակատար մարտական պատրաստության վիճակի և հայտարարել է ԱՄՆ-ի հնարավոր հարձակմանը անհապաղ արձագանքելու պատրաստակամության մասին։

Այս մասին հայտնել է իրանական Tasnim լրատվական գործակալությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ». Նեթանյահու

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը արտակարգ խորհրդակցություն է անցկացրել Իրանի հետ լարվածության կտրուկ սրման ֆոնին

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը հայտարարել է Հորմուզի նեղուցը բոլոր նավերի համար փակելու մասին, ԱՄՆ-ն նավթատար է խոցել

11/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիա են անցկացնում՝ պահանջելով Ալբանիայի վարչապետ Ռամայի հրաժարականը

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը պատերազմը դադարեցնելու ոչ մի մտադրություն չունի, «միջուկային» վերջնագիր է ներկայացրել

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ». Նեթանյահու

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիների մեջ էլ լավ մարդիկ կան, ես չեմ ուզում, որ էլ սեւազգեստ մայրեր լինեն. Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com