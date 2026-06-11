ԱՄՆ-ն հայտարարել է Իրանի ուղղությամբ հզոր հարվածների մասին. իրանական զորքերը բերվել են մարտական վիճակի

Իրանի տարբեր քաղաքներում պայթյուններ են որոտացել, աշխատել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը: ԱՄՆ զինված ուժերը, նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանով, նոր հարվածներ են հասցրել Իրանում գտնվող թիրախներին։
Ռազմական գործողությունները որակվել են որպես «ինքնապաշտպանության միջոցառումներ»՝ ի պատասխան Իրանի «անհիմն և շարունակական ագրեսիայի»: Ամերիկյան ուժերը հարձակվել են երկրի ներսում գտնվող բազմաթիվ ռազմավարական թիրախների վրա:
ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը հայտարարել է Իրանի դեմ հզոր հարվածների մասին։
Հեգսեթը այս հայտարարությունն արել է Ֆլորիդայում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ:
«Այսօրվա հարվածները կլինեն հզոր և ճշգրիտ»,- ասել է Հեգսեթը։
Իրանն իր զինված ուժերը բերել է լիակատար մարտական պատրաստության վիճակի և հայտարարել է ԱՄՆ-ի հնարավոր հարձակմանը անհապաղ արձագանքելու պատրաստակամության մասին։
Այս մասին հայտնել է իրանական Tasnim լրատվական գործակալությունը։
Բաց մի թողեք
«Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ». Նեթանյահու
Թրամփը արտակարգ խորհրդակցություն է անցկացրել Իրանի հետ լարվածության կտրուկ սրման ֆոնին
Իրանը հայտարարել է Հորմուզի նեղուցը բոլոր նավերի համար փակելու մասին, ԱՄՆ-ն նավթատար է խոցել