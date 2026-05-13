13/05/2026

Մեքենան բախվել է բետոնե պարսպին և թիթեղյա ցանկապատին. վարորդը մահացել է. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/05/2026

Մայիսի 13-ին ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։

Ժամը 02։40-ի սահմաններում Հայկավան-Նորապատ ավտոճանապարհին՝ Հայկավան գյուղի վարչական տարածքում, Արմավիրի մարզի բնակիչ 21-ամյա Նարեկ Ղ․-ն իր վարած «Լեքսուս» մակնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել բետոնե պարսպին և թիթեղյա ցանկապատին։

Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ՝ վթարի հետևանքով վարորդը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է «Արմավիր» բժշկական կենտրոն։

Մինչ դեպքի վայրում աշխատում էր քննչական խումբը, հիվանդանոցից ահազանգ է ստացվում, որ վիրավորը, գիտակցության չգալով, մահացել է։

Վթարի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

