Առաջին տրանշը կուղղվի ԱԹՍ-ների արտադրությանը

Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ վարկային փաթեթի առաջին մասնաբաժինը կհատկացվի անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությանը։
Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Կայա Կալասը։
Սպասվում է, որ առաջին մասնաբաժինը Կիեւին կհասնի արդեն ամռանը։ Այս մասին տեղեկանում ենք Եվրահանձնաժողովի կայքում տեղ գտած հրապարակումից։
