Ալբանիայի Ռաման հրաժարական է տվել, այն բանից հետո, երբ արտաքին գործերի նախարարը Իտալիայում քաղաքական իրարանցում է առաջացրել

«Ոչ մի վիրավորանք չկա», – ասել է Ռաման, այն բանից հետո, երբ Մելոնին շնորհակալություն է հայտնել նրան միգրացիոն համաձայնագրին վերադառնալու համար։
Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման նահանջել է՝ մեղադրելով իր արտաքին գործերի նախարարի հետ իտալա-ալբանական վիճահարույց միգրացիոն համաձայնագրի ապագայի վերաբերյալ մոլորեցնող հարցազրույց հրապարակելու մեջ։
Չորեքշաբթի օրը Ռաման թվիթերում գրել է. «Բյուրեղյա պարզ է, որ նվազեցված գնանշումը բավականաչափ մոլորեցնող էր, որպեսզի յուրաքանչյուրը, ով ունի անձնական գաղափարախոսական շահագրգռվածություն, կարողանար այն կիրառել»։
X-ի վերաբերյալ նրա մեկնաբանությունը, որը ուղղակիորեն կապված էր Euractiv-ի Reporter առավոտյան լրատուի հետ, զգալիորեն տարբերվում էր նախորդ մեկնաբանություններից, որոնցում նա ենթադրել էր, որ հաղորդումն ինքնին «լրատվամիջոցի կողմից հաղորդված մոլորեցնող մեջբերման» պատճառով էր։
Հարցազրույցում Հոջան քննարկել է այն հեռանկարը, որ Ալբանիայի կողմից Իտալիայում ապաստան հայցող միգրանտներին ընդունելու համաձայնագիրը կդադարի գործել 2030 թվականից հետո, քանի որ այդ ժամանակ իր երկիրը կմիանա ԵՄ-ին, ինչը հնարավոր է, որ Ջորջիա Մելոնիի կարողությունը իր միգրացիոն քաղաքականությունը իրականացնելու համար։
Նրա մեկնաբանությունները լայնորեն լուսաբանվեցին Իտալիայում և քաղաքական փոթորիկ առաջացրին Ջորջիա Մելոնիի եվրոսկեպտիկ ազգայնական կոալիցիայի համար։
Իտալական աջակողմյան մամուլը մեղադրեց ձախակողմյան ընդդիմադիր կուսակցություններին Հոջայի մեկնաբանությունները սխալ ներկայացնելու համար։
Իտալական մամուլում լայն լուսաբանումից հետո՝ La Stampa-ից մինչև Corriere della Sera, Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար Անտոնիո Տայանին լրագրողներին ասաց. «2030 թվականը շատ հեռու է. եկեք կենտրոնանանք այն բանի վրա, թե ինչ պետք է անենք հիմա»։
Երեքշաբթի օրը Ռաման առցանց քննադատեց իր արտաքին գործերի նախարարին. «Թույլ տվեք մեկ անգամ ևս հստակ և հուսով եմ, որ Իտալիայի հետ մեր արձանագրությունը կմնա այնքան ժամանակ, որքան Իտալիան կցանկանա»։ Ջորջիա Մելոնին պատասխանեց նրա գրառմանը՝ կարճ շնորհակալություն հայտնելով. «Grazie Edi»։
Ահա թե ինչ ասաց Հոջան բառացիորեն Euractiv-ին երեքշաբթի օրը. «Ես ձեզ ասում եմ, որ հինգ տարի անց, երբ Ալբանիան միանա, դա այլևս էքստրատերիտորիալ չէ։ Դա Եվրամիության տարածք է։ Նախևառաջ, դա հինգ տարի է, և ես վստահ չեմ, որ երկարաձգում կլինի։ Երկրորդ, երկարաձգում չի լինի, քանի որ մենք կլինենք Եվրամիության անդամ»։
Չորեքշաբթի օրը անձնական զրույցի ժամանակ Ռաման դիմեց լրագրող Էդի Վաքսին, որը վարել էր հարցազրույցը։ «Բայց իրականում՝ ոչ մի վիրավորանք։ Մեկ Էդին պետք է անի այն, ինչ ուզում է, իսկ մյուս Էդին պետք է դիմանա այն, ինչ պետք է հանդուրժի», – գրել է նա։
