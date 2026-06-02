Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից. Ռուբիո

Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից՝ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Կոնգրեսում լսումների ժամանակ:
«Կարծում եմ՝ կան ապացույցներ, որ նրանք ցանկանում են՝ ներկայիս վարչապետը պարտվի ընտրություններում ԱՄՆ-ի հետ աճող հարաբերությունների պատճառով»,- ասել է պետքարտուղարը:
Ռուբիոն նշել է, որ որևէ կերպ չեն միջամտում Հայաստանի ինքնիշխանությանը և այլ երկրների հետ հարաբերություններին, այլ հետաքրքրված են Հայաստանի հետ հարաբերություններով, որը հիմնված է ոչ միայն խաղաղության վրա, այլև փոխշահավետ գործակցության:
Բաց մի թողեք
Հայաստանը կգործադրի առավելագույն ջանքեր միջազգային անվտանգության և զինաթափման օրակարգը առաջ մղելու համար. Լուսանկար
Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսի հետ. Լուսանկար
Փաշինյանի արձագանքը՝ ԵԱՏՄ 4 երկրների ղեկավարների հայտարարությանը