02/06/2026

EU – Armenia

Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից. Ռուբիո

infomitk@gmail.com 02/06/2026 1 min read

Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից՝ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Կոնգրեսում լսումների ժամանակ:

«Կարծում եմ՝ կան ապացույցներ, որ նրանք ցանկանում են՝ ներկայիս վարչապետը պարտվի ընտրություններում ԱՄՆ-ի հետ աճող հարաբերությունների պատճառով»,- ասել է պետքարտուղարը:

Ռուբիոն նշել է, որ որևէ կերպ չեն միջամտում Հայաստանի ինքնիշխանությանը և այլ երկրների հետ հարաբերություններին, այլ հետաքրքրված են Հայաստանի հետ հարաբերություններով, որը հիմնված է ոչ միայն խաղաղության վրա, այլև փոխշահավետ գործակցության:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը կգործադրի առավելագույն ջանքեր միջազգային անվտանգության և զինաթափման օրակարգը առաջ մղելու համար. Լուսանկար

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսի հետ. Լուսանկար

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի արձագանքը՝ ԵԱՏՄ 4 երկրների ղեկավարների հայտարարությանը

02/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը կգործադրի առավելագույն ջանքեր միջազգային անվտանգության և զինաթափման օրակարգը առաջ մղելու համար. Լուսանկար

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի հետ վիճաբանելուց հետո կալանավորված Օսիպյանը դիմել է ՄԻՊ-ին ու դիվանագիտական առաքելություններին

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից. Ռուբիո

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պրեմիերա․ Իվետա Մուկուչյան – «Easy Love»․ Տեսանյութ

02/06/2026 infomitk@gmail.com