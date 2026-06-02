Փաշինյանի հետ վիճաբանելուց հետո կալանավորված Օսիպյանը դիմել է ՄԻՊ-ին ու դիվանագիտական առաքելություններին

Նիկոլ Փաշինյանի հետ վիճաբանելուց հետո կալանավորված արցախցի Արթուր Օսիպյանի փաստաբան Դավիթ Հովհաննիսյանը հրապարակել է իր պաշտպանյալի բաց դիմում-նամակները, որոնք ուղղված են ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին և ՀՀ-ում գործող միջազգային դիվանագիտական առաքելություններին։
Փաստաբանը հայտնել է, որ խոսքի ազատության և քաղաքացիական դիրքորոշման համար կալանավորված Ա. Օսիպյանը բոլորում է հացադուլի 15-րդ օրը՝ ի նշան բողոքի իր նկատմամբ իրականացվող քաղաքական հալածանքների:
«Մայիսի 18-ին բերման ենթարկվելիս ՀՀ վարչապետը հրապարակավ և ուղիղ տեքստով սպառնացել է նրան։ Գտնվելով պետական վերահսկողության տակ գտնվող հիմնարկում՝ Օսիպյանը հիմնավոր վախեր ունի, որ իրեն կարող են թունավորել կամ ֆիզիկական հաշվեհարդար տեսնել»։
Արթուր Օսիպյանի դիմում-նամակը․
«ՀՀ-ում գործող միջազգային կազմակերպություններին և դիվանագիտական առաքելություններին
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի թիվ 10 խցի կալանավոր, քաղաքացի Արտուր Արկադիի Օսիպյանից։
Ծանուցման հասցե` ՀՀ ք.Երևան, Մանթաշյան 41, տարածք 406
ԴԻՄՈՒՄ
Հարգելի´ տիկնայք և պարոնայք,
Հայտնում եմ ձեզ, որ ես ձերբակալվել եմ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտմամբ. խոսքի ազատության և իմ քաղաքացիական դժգոհությունն արտահայտելու համար։ Խնդրում եմ քննարկել խախտված իրավունքներս ու համեմատել իմ հրապարակումները բաց տեղեկատվական տարածքում նմանատիպ հրապարակումների հետ։
Ես ստիպված եմ կապ հաստատել ձեզ հետ, քանի որ իմ ձերբակալման և նախնական կալանքի վայրում կալանքի տակ պահելու հետ կապված իրավիճակը զգալի ռիսկեր է պարունակում իմ կյանքի համար։ Մայիսի 18-ին, Նիկոլ Փաշինյանի ընտրարշավից ինձ բերման ենթարկելուն զուգահեռ, վարչապետն ուղիղ տեքստով հայտարարեց իր դժգոհությունը այն փաստի կապակցությամբ, որ ես կենդանի եմ մնացել և դեռևս չեմ լքել Հայաստանը։ Ավելին, նա հրապարակավ սպառնաց վարվել ինձ հետ այնպես, որ մարմնիս ամենամեծ մասը մնա ականջս։
Այսօր ես գրեթե 15 օր գտնվում եմ հացադուլում, և հացադուլիս պատճառներից մեկն այն է, որ հայտնվել եմ իրեն ենթակա մարմնի վերահսկողության ներքո, ուստի հնարավոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով այստեղ ինձ թունավորեն։ Հարկ է նշել, որ հնչեցված սպառնալիքներից հետո և նրա աջակիցների կողմից իմ դեմ ուժի կիրառման (ֆիքսված է տարբեր լրատվամիջոցների տեսանյութերում) և անվայել վերաբերմունքի արդյունքում (նրանք վերցրել են իմ հեռախոսը ու ջնջել ֆեյսբուքյան էջս) ոչ մեկի նկատմամբ քրեական վարույթ չի նախաձեռնվել, ինչը ևս վկայում է իմ նկատմամբ քաղաքական բռնության մասին։
Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ ես որևէ կապ չունեմ Հայաստանի որևէ ազդեցիկ քաղաքական ուժի հետ, ըստ էության՝ ես գործնականում ոչ մի աջակցություն չունեմ։ Ինձ արտաքին ուժերի (մասնավորապես՝ Ռուսաստանի) գործակալ բնութագրելու ցանկացած փորձ անտեղի է։ Իմ հայացքներն արձանագրված են բազմաթիվ հոդվածներում, տեսանյութերում, մի շարք լրատվամիջոցներում, կայքէջերում։ ՌԴ-ում ես հանդիսանում եմ ՊԵՐՍՈՆԱ ՆՈՆ ԳՐԱՏԱ, և իմ մուտքը սահմանափակված է՝ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ ուժերի անօրինականության դեմ իմ պայքարի պատճառով։
Ես արդարության վերականգնումն իմ նկատմամբ կապում եմ հայ հանրության գիտակից մասի և արևմտյան ինստիտուտների հետ, որոնք հետաքրքրված են Հայաստանի ժողովրդավարությամբ։
Կանխավ շնորհակալությամբ՝
Արցախից բռնի տեղահանված, կալանավորված անձ Ա. Օսիպյան
Բաց մի թողեք
Ալիևը ճնշում է Փաշինյանին, իսկ Փաշինյանը՝ հայ կանանց․ Տեսանյութ
Խիստ լարված իրավիճակ. Բագրատաշենի անցակետ տանող ճանապարհը վարորդները փակել են. Տեսանյութ
Նրան ճնշում են, թե չեն ճնշում, ես գործ չունեմ. Կարապետյան