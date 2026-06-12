12/06/2026

EU – Armenia

Հայկականությունը պղծել փորձողը դուրս է եկել հետընտրական որսի. Գասպարյան. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 12/06/2026 1 min read

«Ջենեսիս Արմենիա» ուղեղային կենտրոն-հիմնադրամի տնօրեն, քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Աբրահամ Գասպարյանը գրել է.

«Հայաստանն ապամոնտաժող ու իր ունայն պարունակությամբ հայկականությունը պղծել փորձող այս խունտան դուրս է եկել հետընտրական որսի։ Հերթականն իմ ընկեր Ալեն Ղևոնդյանն է։ Նրան ձերբակալել են իբրև թե սահմանադրական կարգը տապալելու կոչեր անելու համար։

Սահմանադրությունը ոտնակոխ արած, հայություն պառակտած, իշխանություն զավթած, անվտանգություն վաճառած, տարածք հանձնած, մտքի տե*որ անող, թուրքիայի նահանգային քյոխֆա դարձած, ընտրություն նկարած, դատարան ահաբեկած ու գրպանած, մեր արժանապատվության վրայով կրնկակոխ անցած, մարդասպան ու գլխակեր այս ավտորիտար ռեժիմը խոսում է սահմանադրական կարգի մասին։

Ալենի ձերբակալումն օրինաչափ է բանդիտների իշխանության ժամանակներում։ Իմ ընկերոջ հայրենասիրության ու նվիրման 1 տոկոսն ունենայիք, ձեզ այսքան չէին ատի, չէին անիծի, ոչ էլ ամեն բաժակաճառից հետո կհիշեին (վատագույն բառամթերքով) բոլոր մերձավորներին։

Պի՛նդ եղեք»:

Հայկականությունը պղծել փորձողը դուրս է եկել հետընտրական որսի. Գասպարյան

Բաց մի թողեք

1 min read

3 դեպքերում էլ արդյունքներն անվավեր ճանաչվեցին ԿԸՀ կողմից սեփական նախաձեռնությամբ

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընդդիմության բարդ դիլեման

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի իշխող վերնախավը փորձել է ֆրանսիական արդարադատության հետ գործարքի գնալ

12/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ հետ պլանավորված բանակցությունները չեղարկվել են

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հզոր երկրաշարժ՝ Ադրբեջանում․ ցնցումները Հայաստանում էլ են զգացվել

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկականությունը պղծել փորձողը դուրս է եկել հետընտրական որսի. Գասպարյան. Լուսանկար

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրկին պնդում է՝ միայնակ «հաղթել է» Իրանին

12/06/2026 infomitk@gmail.com