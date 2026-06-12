12/06/2026

EU – Armenia

Հզոր երկրաշարժ՝ Ադրբեջանում․ ցնցումները Հայաստանում էլ են զգացվել

infomitk@gmail.com 12/06/2026 1 min read

Այսօր երկրաշարժ է տեղի ունեցել Ադրբեջանում, ցնցումները զգացվել են նաև ՀՀ Տավուշի մարզի մի քանի բնակավայրում, հայտնում է ՀՀ ՆԳՆ մամուլի ծառայությունը։

«Հունիսի 12-ին` տեղական ժամանակով ժամը 15:13-ին (Գրինվիչի ժամանակով` ժամը 11։13-ին) ՀՀ ՆԳՆ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է հյուսիսային լայնության 41.03⁰ և արևելյան երկայնության 47․75⁰ աշխարհագրական կոորդինատներով Ադրբեջան՝ Շեքի քաղաքից 52 կմ հարավ-արևելք, օջախի 10 կմ խորությամբ 4․8 մագնիտուդով երկրաշարժ»,–ասվու է հաղորդագրության մեջ։
Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 6-7 բալ:

Երկրաշարժը զգացվել է Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում, ինչպես նաև Չինարի և Այգեձոր գյուղերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ:

Բաց մի թողեք

1 min read

ԲՀԿ – Ծառուկյանը դուրս եկավ փողոց` բողոքի. ինչ է կատարվում. ՈՒՂԻՂ

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերաքվեարկություն լինելո՞ւ է անվավեր ճանաչված երկու ընտրատեղամասերում

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ուժեղ Հայաստան»-ը ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին դիմում է ներկայացնում ԿԸՀ․ Տեսանյութ

12/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ հետ պլանավորված բանակցությունները չեղարկվել են

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հզոր երկրաշարժ՝ Ադրբեջանում․ ցնցումները Հայաստանում էլ են զգացվել

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկականությունը պղծել փորձողը դուրս է եկել հետընտրական որսի. Գասպարյան. Լուսանկար

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրկին պնդում է՝ միայնակ «հաղթել է» Իրանին

12/06/2026 infomitk@gmail.com