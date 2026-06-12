12/06/2026

EU – Armenia

ԵՄ հետ պլանավորված բանակցությունները չեղարկվել են

infomitk@gmail.com 12/06/2026 1 min read

Չինաստանը չեղարկել է Եվրամիության հետ նախապես պլանավորված բանակցությունները։

Համաձայն հոդվածի, Պեկինը շատ անակնկալ ձեւով երկու կարեւոր դիվանագիտական հանդիպում ԵՄ ներկայացուցիչների հետ, չեղարկել է։

Դա տեղի է ունեցել առեւտրային գերտերությունների միջեւ լարվածության աճի ֆոնին՝ չինական ապրանքների՝ ԵՄ անդամ երկրների շուկաներում ավելացման պայմաններում։

Առաջին միջոցառումը կապված էր նախարարական մակարդակով թվային տեխնոլոգիաների հետ կապված քննարկման հետ, երկրորդը պետք է տեղի ունենար ԵՄ դիվանագիտական ծառայության ղեկավարի տեղակալ Օլաֆ Սքոգի մասնակցությամբ։

Պաշտոնապես չի ներկայացվել չեղարկման պատճառները, սակայն սովորաբար նման պրակտիկա կիրառվում է՝ ցույց տալու համար դժգոհությունը մեկը մյուսից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կրկին պնդում է՝ միայնակ «հաղթել է» Իրանին

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն ու ԱՄՆ-ն մոտ են խաղաղության պայմանագիր կնքելուն

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի քան 3 ամիս․ ե՞րբ են վերջապես թաղելու Ալի Խամենիին

12/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ հետ պլանավորված բանակցությունները չեղարկվել են

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հզոր երկրաշարժ՝ Ադրբեջանում․ ցնցումները Հայաստանում էլ են զգացվել

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկականությունը պղծել փորձողը դուրս է եկել հետընտրական որսի. Գասպարյան. Լուսանկար

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրկին պնդում է՝ միայնակ «հաղթել է» Իրանին

12/06/2026 infomitk@gmail.com