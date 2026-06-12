ԵՄ հետ պլանավորված բանակցությունները չեղարկվել են

Չինաստանը չեղարկել է Եվրամիության հետ նախապես պլանավորված բանակցությունները։
Համաձայն հոդվածի, Պեկինը շատ անակնկալ ձեւով երկու կարեւոր դիվանագիտական հանդիպում ԵՄ ներկայացուցիչների հետ, չեղարկել է։
Դա տեղի է ունեցել առեւտրային գերտերությունների միջեւ լարվածության աճի ֆոնին՝ չինական ապրանքների՝ ԵՄ անդամ երկրների շուկաներում ավելացման պայմաններում։
Առաջին միջոցառումը կապված էր նախարարական մակարդակով թվային տեխնոլոգիաների հետ կապված քննարկման հետ, երկրորդը պետք է տեղի ունենար ԵՄ դիվանագիտական ծառայության ղեկավարի տեղակալ Օլաֆ Սքոգի մասնակցությամբ։
Պաշտոնապես չի ներկայացվել չեղարկման պատճառները, սակայն սովորաբար նման պրակտիկա կիրառվում է՝ ցույց տալու համար դժգոհությունը մեկը մյուսից։
Բաց մի թողեք
Կրկին պնդում է՝ միայնակ «հաղթել է» Իրանին
Իրանն ու ԱՄՆ-ն մոտ են խաղաղության պայմանագիր կնքելուն
Ավելի քան 3 ամիս․ ե՞րբ են վերջապես թաղելու Ալի Խամենիին